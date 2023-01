Em Espanha, um acidente fez “voar” notas de 50 euros – e causou um engarrafamento em auto-estrada

O trânsito ficou caótico depois de um pequeno acidente numa via de Marbella: os restantes condutores aperceberam-se que estava a voar dinheiro.

Centenas de notas de cinquenta euros “voaram” esta segunda-feira de um veículo que sofreu um pequeno acidente numa auto-estrada em Marbella, no sul de Espanha, o que provocou trânsito significativo, com alguns condutores a tentarem recolher dinheiro.

O acidente ocorreu por volta das 11h00 (10h00 em Lisboa) de segunda-feira, num troço da auto-estrada 7 (A7) no município de Marbella, na Andaluzia.

O trânsito ficou caótico depois de um pequeno acidente, pois os restantes condutores aperceberam-se que estava literalmente a voar dinheiro.

“No início, não sabíamos bem o que estava a acontecer. Mas conseguíamos ver carros parados e pessoas a saírem e a baixarem-se para pegarem em algo”, adiantaram testemunhas à agência de notícias Efe.

“Depois alguém comentou que o que estava no chão eram notas de cinquenta euros”, acrescentaram as testemunhas.

Vuelan billetes de 50 euros en una autovía de Marbella tras un accidente entre hombres de origen árabe



?? Provocando que los conductores de otros vehículos pararan sus coches y bajaran de los mismos para recoger el dinero



O carro envolvido no acidente tinha um total de 20.000 euros, que pertenciam a dois cidadãos que não precisaram de cuidados médicos e que transportavam o dinheiro numa mala, adiantaras as forças de segurança, que não conseguiram precisar a quantidade exacta de notas que voaram.

Em poucos minutos, a situação causou um grande engarrafamento e no local estiveram bombeiros, Guarda Civil e o serviço de manutenção rodoviária da Direcção-Geral de Trânsito (DGT).

Em Espanha, um cidadão pode transportar até 100.000 euros consigo e 10.000 euros na entrada e saída do país, tendo que ter uma declaração que justifique a sua origem para transportar uma quantidade superior, referiu a Efe.

Sem esta documentação, as autoridades podem penalizar o portador do dinheiro com multas ou, caso existam outros indícios, o portador pode ser detido e o dinheiro apreendido até que seja comprovada a sua proveniência.