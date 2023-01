Kate Middleton lança novo projecto enquanto princesa de Gales, a pensar nas crianças

Longe das polémicas de Harry e Meghan, Kate Middleton lançou, esta terça-feira, a primeira grande campanha enquanto princesa de Gales. Shaping Us (Moldando-nos, em tradução livre) é o novo projecto da mulher do príncipe William, dedicado a consciencializar para a importância da primeira infância, com o propósito de “fazer uma grande diferença nas gerações vindouras”, escreveu na carta aberta publicada no fim-de-semana.

O objectivo, alertou a princesa no evento de lançamento, em Londres, é que esta seja uma campanha a longo prazo para chamar a atenção para o início de vida das crianças. “É essencial não só perceber a importância única dos nossos primeiros anos, como também saber o que podemos fazer para ajudar a criar as gerações futuras de adultos felizes e saudáveis”, explicou, em discurso, citado pela revista Town and Country.

Kate foi acompanhada do marido, o príncipe William, primeiro na linha de sucessão ao torno britânico. Além dos príncipes de Gales, marcaram presença no evento os patrocinadores da recém-criada Royal Foundation Centre for Early Childhood.

A nova campanha Shaping Us vem na linha de todo o trabalho que Kate Middleton tem feito, há mais de uma década, na família real britânica, sobretudo no campo da saúde mental e dos direitos das crianças. “[A primeira infância] afecta tudo, desde a nossa capacidade de formar relações e ter sucesso no trabalho até ao nosso bem-estar físico e mental enquanto adultos, e a forma como somos pais dos nossos filhos”, argumenta.

Além de consciencializar para o tema, a princesa de Gales quer investir no conhecimento e na descoberta de novos recursos que possam apoiar as crianças e pais nos primeiros anos de vida — até aos cinco anos. Centrar-se na primeira infância hoje, assevera, é um investimento para o futuro.

O lançamento da campanha foi acompanhado de um pequeno filme, em que se conta a história de uma menina, Layla, até aos cincos anos. O vídeo promocional será exibido em todos os cinemas do Reino Unido, a partir de sexta-feira. “O filme mostra as suas interacções com as pessoas e os lugares — dos carinhos dos pais ao braço da professora em cima do seu ombro, até ao aplauso da treinadora de natação — e como estimulam o seu cérebro”, explicou a princesa de Gales.

Com Shaping Us, Kate quer melhorar a educação nos primeiros anos de vida de uma criança, os parques onde brincam, tornar mais acessível a habitação para as famílias, para que todos tenham condições para crescer em segurança. Durante esta semana, a princesa estará a promover o projecto pelo Reino Unido. Esta terça-feira já esteve em Leeds, onde visitou um mercado, conversou com a comunidade e algumas crianças — até houve tempo para selfies.

Um homem terá pedido para tirar uma fotografia com a princesa e atrapalhou-se com o telemóvel, culpa dos nervos. Kate descansou-o, dizendo que não tinha mal, “todos ficamos nervosos”, e seguiu sorridente, entre a multidão.

Gracious Kate calms autistic man's nerves as pair take a selfie ?? pic.twitter.com/ZaMP96UJqo — Khalid DeKhayel (@DeKhayel) January 31, 2023

William e Kate, bem como os reis Carlos e Camila, têm prosseguido a rotina dos deveres reais, indiferentes à polémica espoletada pelo livro de memórias de Harry e o documentário na Netflix. Os especialistas acreditavam que seria pouco provável que a família real reagisse às acusações do duque de Sussex, o que, até agora, se veio a confirmar.

Resta saber se Harry e a mulher, Meghan, estarão presentes na coroação de Carlos III, agendada para 6 de Maio, na Abadia de Westminster, em Londres. Esta semana, soube-se que Carlos terá pedido ao irmão André que deixasse vago o apartamento que detinha no Palácio de Buckingham. Lentamente, o soberano parece estar a reduzir a família real, com um foco cada vez maior nos príncipes de Gales, futuros reis.