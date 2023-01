A revolução à mesa serve-se com produtos populares, respeito à tradição e união

Ao chegar à maioridade, o congresso italiano Identità Milano discute o futuro da gastronomia com perspectivas de chefs de distintos países e uma visão positiva sobre o futuro.

Nem só nas pequenas garagens ou nas grandes praças é que ocorrem as maiores revoluções. Elas também estão presentes nas mesas, transformando o mundo como o conhecemos uma garfada de cada vez. Ao completar sua 18.ª edição, o congresso gastronómico italiano Identità Milano, promovido pela plataforma Identità Golose e com o tema A Revolução está Servida, realmente serviu pequenas doses de revolução que querem transformar a forma como comemos. Dos produtos vistos como mais “pobres” às maneiras de melhorar o acesso aos ingredientes de qualidade para mais pessoas, do respeito à tradição da cozinha popular e o poder da união, o cardápio servido entre os dias 28 e 30 foi vasto.