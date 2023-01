Turismo em Portugal contou com menos estrangeiros face a 2019

Ao longo do ano passado, os estabelecimentos de alojamento turístico contabilizados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) registaram 26,5 milhões de hóspedes e 69,5 milhões de dormidas, menos 2,3% e menos 0,9% face a 2019, último anos antes da pandemia, respectivamente.

A descida no total das dormidas foi atenuada pelos residentes, em que subiu 8,6%, mas não conseguiu equilibrar a diminuição de 5% do número de noites dos não residentes.

Contrariamente ao que se passou nos dois anos anteriores, devido aos impactos da covid-19 e restrições aos movimentos, no ano passado “as dormidas de não residentes superaram as de residentes (67% do total de dormidas), ainda que ligeiramente abaixo do peso que tinham em 2019 (69,9% do total)”. O número de hóspedes estrangeiros desceu 6,8% face a 2019, fixando-se nos 15,3 milhões (58% do total).

De acordo com o INE, que apresentou hoje os dados de Dezembro e do ano de 2022 (que não abrangem as unidades de alojamento local com menos de dez camas), registaram-se no ano passado “aumentos nas dormidas de residentes em todas as regiões” face a 2019.

Já nas dormidas de não residentes os principais crescimentos verificaram-se nos Açores (5,1%), na Madeira (4,5%) e no Norte (4,3%)”, tendo as maiores diminuições sido na região Centro (-13,1%) e no Algarve (-11,3%).

O Reino Unido, diz o INE, “manteve-se como principal mercado emissor em 2022, representando 19,3% das dormidas de não residentes”, mas com uma queda de 4% face a 2019.

A Alemanha ficou com um peso de 11,5%, seguindo-se a Espanha com 10,8% e a França com 9,3%. O maior crescimento, refere o INE, “registou-se no mercado norte-americano”, que subiu 26,9% face a 2019 e ficou com uma quota de 7,5%. Já no caso do Brasil houve uma descida de 23%.

Apesar do menor número de hóspedes e dormidas, o sector conseguiu ficar muito acima das receitas de 2019 devido à subida dos preços (que reflecte também a subida dos custos). Ainda não há valores para Dezembro e para o ano completo de 2022, mas nos primeiros onze meses os proveitos totais chegaram aos 4751 milhões de euros, mais 16% do que em idêntico período de 2019.