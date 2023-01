Taxa de desemprego sobe para 6,7% em Dezembro

A taxa de desemprego em Portugal subiu para 6,7% em Dezembro, segundo os dados preliminares divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

É uma subida de 0,2 pontos percentuais face aos 6,5% de Novembro (hoje revistos em alta face aos 6,4% inicialmente estimados pelo INE) e de 0,8 pontos percentuais face a igual mês de 2021. E é, salienta a autoridade estatística, "o valor mais elevado desde Junho de 2021, quando foi de 6,8%".

De acordo com a primeira estimativa do INE para Dezembro, a população desempregada ascendeu a 347,6 mil pessoas no último mês de 2022. É, simultaneamente, um aumento de 3,2% face ao mês imediatamente anterior, de 9,3% face aos três meses anteriores e de 14% face a igual mês do ano anterior.