Terça na TV: Um mariachi, uma Libertad e uma sonhadora

CINEMA

El Mariachi

AXN Movies, 21h10

Este filme de 1992 foi rodado com um orçamento de sete mil dólares, quando Robert Rodriguez, o realizador, tinha apenas 23 anos, com um tempo de filmagem de apenas duas semanas. No centro do ecrã, um jovem mariachi cujo sonho é cantar e tocar guitarra. Vai em busca de trabalho para uma localidade onde chega ao mesmo tempo que um famoso assassino. Possuindo as mesmas características físicas, é confundido e vê-se envolvido numa história violenta.

A Montanha Entre Nós

FOX Movies, 21h15

Dois estranhos conhecem-se num aeroporto: Alex, uma jornalista que viaja para Baltimore para o seu casamento; e Ben, um cirurgião com urgência em regressar a casa para realizar uma operação delicada. Quando o voo é cancelado devido ao mau tempo, Alex aluga uma avioneta para os levar ao seu destino. Mas o que parece ser a solução perfeita transforma-se num pesadelo quando o piloto sofre um ataque cardíaco e a avioneta se despenha no meio do nada. No esforço de se manterem vivos, nasce entre os dois uma atracção inesperada… Um drama de Hany Abu-Assad que adapta o romance homónimo de Charles Martin. Com Idris Elba e Kate Winslet.

Libertad

RTP1, 00h05

Uma família chega à sua casa de Verão na costa da Catalunha (Espanha) para passar as férias com a matriarca, diagnosticada com Alzheimer. É assim que Nora, de 15 anos, conhece Libertad, uma rapariga rebelde que é filha de Rosana, a empregada venezuelana da avó. As duas tornam-se muito próximas, com Nora a descobrir dentro de si uma insubmissão que desconhecia, num Verão que deixará marcas para sempre. A adolescência e as diferenças entre classes sociais num filme de Clara Roquet de 2021.

Possessor

TVCine Top, 02h15

Brandon Cronenberg, filho de David, seguiu os passos do pai no terror. Este é o seu segundo filme, estreado em 2020. Com Andrea Riseborough, agora nomeada para um Óscar pelo papel em To Leslie, como protagonista, centra-se numa assassina que possui os corpos das suas vítimas. Um dia, é contratada para matar a personagem de Christopher Abbott e o seu método falha.

DOCUMENTÁRIOS

Pamela Anderson: Uma História de Amor

Netflix, streaming

Neste documentário de Ryan White, Pamela Anderson, o ícone dos anos 1990, fala da sua vida de forma cândida e honesta, em contraste com a imagem que fizeram dela há mais de 30 anos. Entre a objectificação, o assédio, a forma como foi posta de lado quando lhe roubaram uma sextape privada com o marido da altura, Tommy Lee, gozada e achincalhada publicamente a um nível altamente mainstream, e tudo o que aconteceu ao longo dos seus 55 anos de vida são aqui contados na primeira pessoa, pela primeira vez.

Autun, a Roma Gaulesa

RTP2, 20h37

Hoje, Autun é apenas uma pequena cidade na Borgonha. Mas, durante o império romano, era conhecida como a Roma gaulesa, sendo das maiores capitais da Gália romana. E foi construída em menos de um século, com um desenvolvimento fulgurante e fulminante. A história deste sítio, e de como foi construído e com que técnicas foi feito, são o foco deste documentário de 2021 assinado por Blandine Josselin.

SÉRIES

O Nosso Mundo Segundo Philomena Cunk

Netflix, streaming

Philomena Cunk é uma personagem da cómica britânica Diane Morgan, uma entrevistadora e comentadora que não deve muito nem à inteligência nem à sabedoria. Tornou-se famosa em Charlie Brooker’s Weekly Wipe. Em Setembro do ano passado, Cunk encabeçou a sua própria série em formato de falso documentário sobre a Humanidade e o progresso tecnológico feito pela raça humana ao longo dos anos na BBC. Chega agora à Netflix.

The Dreamer / Memórias de uma Escritora

Filmin, streaming

Na década de 1930, Karen Blixen volta a casa na Dinamarca vinda da África Oriental. Divorciada e sem dinheiro nenhum, acaba por se tornar uma escritora de renome. Criada por Dunja Gry Jensen, esta minissérie conta com Connie Nielsen no papel principal. O foco é a história verdadeira da famosa autora de África Minha, o romance de 1937 que serviu de inspiração para o mega-êxito de Sydney Pollack saído em 1985.