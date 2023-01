Picasso vendido por judeus já fora da Alemanha nazi deve ser devolvido aos herdeiros? — Guggenheim não concorda

Pablo Picasso já vivia há quatro anos em Paris, mas era ainda um jovem pintor desconhecido quando pintou A Engomadeira, uma das mais conhecidas obras do mestre do cubismo da colecção do Museu Guggenheim, de Nova Iorque. O pintor recorreu a uma paleta dominada pelos azuis, cinzentos e brancos, aquela que deu corpo ao chamado "período azul", para retratar uma jovem mulher a passar a ferro. O quadro de 1904, que mostra o interesse de Picasso pelas condições de vida da classe trabalhadora mais desfavorecida, uma empatia sentida por alguém que também viveu numa relativa pobreza nesses primeiros anos de carreira, descreve o site do museu, está no centro de uma acção judicial que deu entrada este mês num tribunal de Nova Iorque.