Compositor e dramaturgo Jorge Constante Pereira morre aos 81 anos

O compositor, dramaturgo e terapeuta de psicomotricidade Jorge Constante Pereira morreu esta terça-feira, aos 81 anos, adiantou à Lusa fonte da família.

O velório vai realizar-se a partir das 13h00 de quarta-feira no Tanatório de Matosinhos, no distrito do Porto, seguindo-se depois as cerimónias fúnebres às 16h30.

"Amigo e parceiro de José Mário Branco [músico e produtor] e de Sérgio Godinho [cantor e compositor], Jorge Constante Pereira foi o elo entre os dois quando os apresentou em Paris [França], onde ambos estavam exilados, constando ele próprio da lista de presos e perseguidos políticos do tempo da ditadura", contou a família, em comunicado.

De acordo com o mesmo texto, um dos seus primeiros trabalhos como compositor musical foi o disco Cantigas de Ida e Volta, de 1975, no qual musicou os poemas de Sidónio Muralha, Matilde Rosa Araújo e Maria Alberta Menéres, tendo os cantores Fausto, Vitorino e Sérgio Godinho interpretado os temas.

A família frisou que este foi um dos primeiros discos integralmente dedicados ao universo infantil no pós-25 de Abril, acrescentando que ao longo do seu percurso a atenção ao universo das crianças foi assumindo a forma de diversos projectos para teatro, como o Eu, Tu, Ele, Nós, Vós, Eles, de Sérgio Godinho, no qual participou e escreveu, por exemplo, a Canção dos Abraços.

Jorge Constante Pereira compôs também dezenas de canções para as séries televisivas A Árvore dos Patafúrdios ou Os Amigos do Gaspar.

"Com a companhia Limite Zero participou em inúmeras criações que deixam inscrita de forma inequívoca a sua argúcia e criatividade: Pinto Borrachudo, O Trono saiu à rua, Os Trabalhos de Hércules, Em Busca do Planalto Perdido ou as Aventuras de Gulliver", salientou a família.

Terapeuta de Psicomotricidade, formado pelo Instituto das Ciências da Educação da Universidade de Genebra, na Suíça, Jorge Constante Pereira, que sempre se dedicou ao ensino e foi fundador da cooperativa O Fio de Ariana, orientou as cadeiras de Psicologia da Educação e do Desenvolvimento na Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique, onde dirigiu o Centro de Estudos de Comunicação do Instituto de Investigação Científica.

O dramaturgo e compositor é pai de Susana Constante Pereira, líder do grupo municipal do Bloco de Esquerda (BE) na Assembleia Municipal do Porto.