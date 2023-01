Três ursos morrem de frio num avião parado num aeroporto da Bélgica

Dos nove ursos a bordo da aeronave retida por causa do gelo e da neve, três morreram por causa do frio.

Três ursos-beiçudos morreram de frio depois de terem sido deixados num avião que estava parado por causa da neve e do gelo no aeroporto de Liège, na Bélgica, segundo noticiou o jornal belga SudInfo nesta segunda-feira.

Havia nove ursos ao todo no avião, que seguia do Peru para o Qatar, mas a aeronave ficou presa no aeroporto belga, que fica em Grâce-Hollogne, por causa das condições meteorológicas.

“Vamos ver quais são as responsabilidades e que sanções é que devem ser imputadas agora”, afirmou a ministra da Valónia para o bem-estar animal, Celine Tellier, à rádio Bel-RTL.

Os ursos-beiçudos (Melursus ursinus), também conhecidos como ursos-preguiça, encontram-se classificados como “vulneráveis” pela lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, na sigla em inglês).

Estes ursos são muitas vezes capturados para serem treinados para serem "ursos-dançarinos", uma forma de entretenimento popular no passado mas que foi proibida em 2006 na Europa por ser cruel e prejudicial aos animais.