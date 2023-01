Cantanhede disponibiliza mais de cinco mil árvores de espécies autóctones

A Câmara Municipal de Cantanhede viu aprovada a candidatura ao projecto Floresta Comum, que permitirá a disponibilização gratuita de mais de cinco mil árvores de espécies autóctones aos munícipes para rearborização dos terrenos.

O município viu aprovada a candidatura ao projecto Floresta Comum "Projectos Florestais ou de Conservação da Natureza e Recuperação da Biodiversidade – Bolsa Pública de Espécies Florestais Autóctones", que possibilita aos proprietários a rearborização dos respectivos terrenos inseridos nas faixas de gestão de combustível com carvalhos, pinheiros-mansos, amieiros e freixos, afirmou esta terça-feira a Câmara Municipal, numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Desta forma, o município dá continuidade ao projecto iniciado, em 2020, com o apoio do Floresta Comum, permitindo abranger todas as freguesias do concelho.

A ideia é "fomentar e incentivar o enriquecimento da floresta autóctone, com acções de rearborização em faixas de gestão de combustível da rede viária florestal", afirmou o vereador Adérito Machado.

"Não apenas promovemos a biodiversidade e a protecção ambiental, como contribuímos para a prevenção dos incêndios rurais", acrescentou.

A Quercus suber (sobreiro), Juglans nigra (nogueira-preta) e Quercus faginea (carvalho-cerquinho), são algumas das espécies que a Câmara de Cantanhede, no distrito de Coimbra, tem disponíveis para plantação.

Prevenção de incêndios e aumento da biodiversidade

Para isso, o gabinete técnico florestal do município disponibilizará as plantas aos proprietários dos terrenos, mediante contacto prévio, assim como dará "todo o aconselhamento técnico necessário para que se cumpram as regras e normas da legislação em vigor sobre a matéria".

De acordo com a nota, a oferta é limitada ao stock de plantas existentes em viveiro e, caso o pedido não possa ser imediatamente atendido, o requerente fica inscrito para a próxima época de plantação.

Estas acções servem para "prevenção dos incêndios, para a promoção e criação de um ecossistema sustentável, para o aumento da biodiversidade do coberto vegetal, para a criação de valor económico, reduzindo os custos de manutenção das mesmas e a promoção e valorização da paisagem", diz a autarquia

Os interessados devem efectuar o pedido junto do gabinete técnico florestal da autarquia, através do número 231423818 ou por endereço electrónico (gtf@cm-cantanhede.pt).

"Posteriormente, os técnicos deste serviço efectuam uma visita de reconhecimento ao terreno, para identificar a parcela, avaliar as suas condições e quantificar o número de árvores necessárias", esclareceu a Câmara Municipal de Cantanhede.

A autarquia deu ainda nota de que, segundo consta do processo de candidatura, pretende-se "que estas ações tragam benefícios aos proprietários e à floresta, contribuindo para a prevenção dos incêndios, para a promoção e criação de um ecossistema sustentável, para o aumento da biodiversidade do coberto vegetal, para a criação de valor económico, reduzindo os custos de manutenção das mesmas e a promoção e valorização da paisagem".

Em Cantanhede, a floresta representa 62% da área total do concelho.