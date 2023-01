Grupo Super Bock alvo de ataque informático. Empresa fala em “grandes restrições”

O ciberataque está a causar perturbações aos serviços informáticos da empresa, com constrangimentos que afectam a cadeia de abastecimento. Não se sabe o que esteve na origem do ataque.

O grupo Super Bock foi alvo de um ataque informático que está a causar perturbações nos seus serviços informáticos, com constrangimentos nas operações de abastecimento de alguns dos seus produtos no mercado. A informação foi confirmada ao final da tarde desta segunda-feira num comunicado da empresa que detém várias marcas de bebidas como a Super Bock, Carlsberg, Somerbsy e a Frutis.

A empresa nota que as autoridades já foram informadas da situação. Foi também accionado um plano de contingência com vista a repor as normais condições de abastecimento. "A situação [actual] provoca grandes restrições na operação de abastecimento ao mercado", alerta o comunicado. "O Super Bock Group lamenta os possíveis transtornos causados a todos os seus clientes e fornecedores", conclui o grupo.

A situação chega numa altura em que os ciberataques estão a aumentar a nível mundial. O foco deixou de ser apenas roubar dados e ganhar dinheiro e passou a incluir a interrupção do trabalho de empresas e serviços críticos. Em Portugal, 37% das organizações admitem não estar preparadas para estes ataques – este valor (acima da média europeia de 24%) surge no mais recente relatório da empresa de cibersegurança Armis sobre o Estado da Ciberguerra.

O ataque ao grupo Super Bock chega dias depois de a Direcção-Geral de Saúde confirmar a ocorrência de um ciberataque que impediu o acesso aos dados e serviços do seu site.