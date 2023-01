Militar morre em Santa Margarida em circunstâncias ainda por apurar

A morte aconteceu no domingo pelas 20h.

Um militar morreu no domingo à noite no Campo Militar de Santa Margarida, em Santarém, em circunstâncias “ainda por apurar”, confirmou o Exército à agência Lusa. A informação foi avançada pela TVI/CNN Portugal e confirmada à Lusa por fonte oficial do ramo.

“O Exército lamenta e confirma o falecimento de um militar”, adiantou esta fonte, que detalhou que a morte ocorreu “pelas 20h do dia 29 de Janeiro” em Santa Margarida.

O ramo diz ainda que na sequência da morte foram ao local a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia Judiciária Militar (PJM).

Foram também destacadas “equipas de psicólogos que estão a apoiar directamente a família do militar falecido bem como os restantes militares que se encontravam em serviço”.