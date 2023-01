Mais de 4 mil ilícitos cometidos por menores no ano lectivo 2021/2022

Os números são os mais altos dos últimos cinco anos em vários tipos de ilícitos cometidos por menores nas escolas. No ano escolar 2021/2022, a PSP registou 4349 ilegalidades praticadas por menores, revela a rádio TSF esta segunda-feira, adiantando que cerca de 3100 eram práticas criminosas.

Citando dados enviados pela PSP, a rádio refere no ano lectivo passado registaram-se 839 injúrias e ameaças praticadas por menores nas escolas, acrescentando que este foi o número mais elevado dos últimos cinco anos lectivos. A mesma tendência registou-se em relação a posse e uso de arma.

Igualmente, adianta a TSF, as ofensas sexuais também atingiram o pico no ano passado (95). São as ofensas corporais que continuam a ser o principal crime cometido por menores: 1259 registadas em 2021/2022. Em segundo lugar na lista de crimes mais praticados estão as injúrias e as ameaças, seguidas pelos furtos em terceiro.

Embora o tráfico de estupefacientes tenha voltado aos níveis da pré-pandemia, a posse e consumo de droga desceu.