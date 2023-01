Um primeiro-ministro “trapalhão” no “país das maravilhas”, reage oposição

"Irrealista", sem soluções para problemas nem novidades para o futuro. Foi assim que os partidos da oposição ao Governo socialista viram a entrevista do primeiro-ministro, transmitida na noite desta segunda-feira pela RTP3, um ano depois da vitória do PS nas eleições legislativas.

O PSD, principal adversário político do Partido Socialista, foi o primeiro a reagir, descrevendo um primeiro-ministro "rendido", "incapaz de apresentar uma única ideia, proposta ou medida" para o novo ano. "Foi um primeiro-ministro à imagem do Governo: sem capacidade de responder a perguntas, trapalhão, sem ideias", afirmou o secretário-geral do partido, Hugo Soares, acrescentando que António Costa "confunde maioria absoluta com poder absoluto".

A partir da Assembleia da República, o líder da bancada do Chega, Pedro Pinto, viu uma entrevista "poucochinha", em que foram "várias as trapalhadas que António Costa não esclareceu", das manifestações de professores e agricultores ao "incómodo" relativamente ao caso do ministro das Finanças, Fernando Medina. "António Costa vive no país das maravilhas, enquanto as pessoas em casa sentem dificuldades."

"Porque é que o primeiro-ministro deu esta entrevista? Não trouxe nada de novo", é a questão da Iniciativa Liberal, que, à semelhança dos restantes partidos da oposição, também descreve o chefe de Governo "enrolado a tentar justificar" os casos que marcaram o primeiro ano da maioria absoluta socialista. "(O Partido Socialista) tem para oferecer aos portugueses incompetência, incapacidade e instabilidade", afirmou Rodrigo Saraiva à RTP3.

Um país que "só existe na imaginação de António Costa"

Mais à esquerda, os deputados únicos do PAN e Livre, Inês Sousa Real e Rui Tavares, respectivamente, consideraram a entrevista "preocupante", espelho de um "Governo em serviços mínimos".

Recorrendo ao caso Operação Marquês para exemplificar a lentidão dos tribunais portugueses, Inês Sousa Real diz ter ficado incrédula ao ouvir o primeiro-ministro garantir que a Justiça funciona, num discurso que classifica como "irrealista".

Já Rui Tavares alerta para a necessidade de Portugal se "reinventar na próxima década" e exige "estratégias para o futuro" que o Governo seja capaz de comunicar.

Por último, o Partido Comunista acusa António Costa de "subestimar" os problemas dos trabalhadores e de viver num país que "só existe na imaginação" do primeiro-ministro. Em declarações aos jornalistas a partir de Beja, António Filipe, membro do Comité Central e assessor do grupo parlamentar do PCP, considerou que António Costa apresentou "um país que só existe na imaginação do primeiro-ministro".

Para o ex-deputado, o chefe de Governo deixou de parte respostas sobre o que verdadeiramente "preocupa os portugueses", como o SNS "sem condições", a perda de poder de compra "a diminuir com aumentos salariais inexistentes ou insuficientes" ou a habitação.

António Filipe acusou também o Governo de lesar "muito gravemente os portugueses", já que "enquanto os trabalhadores vêem os seus direitos não serem respeitados", o executivo tem aumentado "os lucros dos grupos económicos". E ainda deixou críticas à direita que, apesar da sua "retórica oposicionista", acaba por "convergir" com as opções do Governo, atirou.