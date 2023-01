Portugal, os nervos à flor da pele

No breve período de semanas o país parece ter enterrado a normalidade democrática para acordar no limiar da revolução. Paulo Raimundo, do PCP, avisa: “[O Governo] ou cede, que é o que nós queremos, ou então não tem alternativa senão sair.” Na frente sindical, André Pestana, dirigente do sindicato Stop, tem o sonho e a missão de “parar e encerrar as escolas de norte a sul do país, em todo o Portugal”. Feliz neste aparente paraíso em convulsão, no qual Catarina Martins vê a maioria “enredada nos seus próprios escândalos”, André Ventura exalta-se: “Voltaremos a conquistar as ruas deste país com o nosso sangue e o nosso suor.”