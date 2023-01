Kiska, “a orca mais solitária do mundo”, vive em cativeiro há 40 anos. Há uma petição para a libertar

Kiska não tem qualquer interacção com outros animais marinhos há 11 anos. Vídeos mostram a orca a bater com a cabeça no vidro do tanque.

Kiska, uma orca de 45 anos, viveu livre até 1979, ano em que foi capturada das águas da Islândia para ser colocada em cativeiro para o resto da vida. Em 1982, foi levada para o parque Marineland, no Canadá, teve mais de 20 companheiros de aquário e cinco crias que morreram ainda pequenas. Há 11 anos que é a única da espécie a viver neste tanque.

Kiska é conhecida como a “orca mais solitária do mundo” e a falta de interacção com outros animais marinhos parece estar a modificar o comportamento, que oscila entre a agressividade e a passividade. Num vídeo divulgado em 2021 pelo ex-treinador e agora defensor da libertação destes animais, Phil Demers, este mamífero surge a bater com a cabeça nas paredes de vidro do tanque, comportamento que o ex-treinador interpreta como desespero. Noutras surge a flutuar completamente imóvel.

As últimas imagens, que também foram divulgadas por Phil Demers, datam do dia 14 de Janeiro e mostram Kiska a nadar em sentido contrário aos ponteiros do relógio e aproximar-se do vidro do tanque para depois bater com o corpo na parede.

New video taken Jan 14, 2023 above MarineLand and their last surviving orca Kiska. Her conditions continue to deteriorate while she floats in solitude. pic.twitter.com/9LCFl4sJDI — Phil Demers (@walruswhisperer) January 14, 2023

Segundo o Marineland, a orca já não faz espectáculos. Isto significa que, à excepção dos tratadores, não tem qualquer outra interacção humana. Para activistas e organizações de bem-estar animal, este é mais um dos motivos para que Kiska seja libertada do cativeiro e entregue a um santuário de baleias, uma vez que não conseguiria sobreviver no mar.

Neste momento, está a decorrer uma petição online destinada a obrigar o parque a agir em prol do bem-estar do animal. Já foram ultrapassadas as 560 assinaturas, mas o objectivo é chegar a um milhão.

“Ao agir e colocar Kiska numa instalação apropriada, como um santuário de baleias, ela pode começar a ambientar-se à vida selvagem e viver uma vida mais natural e saudável”, lê-se na página da petição.

Segundo o jornal espanhol La Vanguardia, a Animal Justice, uma das associações que defende a libertação do animal, tem apresentado diversas denúncias das condições em que Kiska vive e esperam que as autoridades canadianas considerem que sofre de maus-tratos.

"Em Ontário, não é só ilegal causar angústia física ou sofrimento a um animal, é também ilegal causar angústia psicológica", afirmou a organização.