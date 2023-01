Johnson revela ameaça de Putin: “Boris, não o quero magoar, mas com um míssil levaria apenas um minuto”

O ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, revelou que o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, ameaçou atacá-lo com um míssil, e que lhe garantiu que precisaria “apenas de um minuto” para o fazer.

Segundo Johnson, a ameaça surgiu durante uma chamada telefónica “muito longa” e “extraordinária”, pouco antes da invasão russa do território ucraniano, em Fevereiro do ano passado, quando os dois líderes discutiam as posições dos respectivos governos sobre um cenário de adesão da Ucrânia à NATO.

“Ele [Putin] disse: ‘Boris, você diz que tão cedo a Ucrânia não vai aderir à NATO. Tão cedo é o quê?’. E eu respondi: ‘Bem, não vai aderir à NATO num futuro próximo. Sabe isso perfeitamente”, contou à BBC o antigo chefe do Governo britânico.

"Boris, I don't want to hurt you but with a missile it would only take a minute" - @BorisJohnson told @BBCNews about his talks with Putin before the full-scale invasion began.



“A certa altura, ele ameaçou-me e disse: ‘Boris, não o quero magoar; mas com um míssil levaria apenas um minuto’. Ou algo deste género”, revelou Johnson. “Sim… divertido”, acrescentou, sarcástico.

“Ainda assim”, explicou o político britânico, “pelo tom muito relaxado que estava a adoptar e pelo tipo de distanciamento que parecia demonstrar, pareceu-me que [Putin] estava simplesmente a entrar no jogo das minhas tentativas para o levar a negociar.”

As declarações de Johnson surgem num documentário da BBC intitulado Putin Vs The West, que explora as várias interacções do Presidente russo com líderes ocidentais antes da invasão, e que será transmitido a partir desta segunda-feira à noite na BBC Two.

Antes de ter sido forçado a abandonar o número 10 de Downing Street, em Setembro do ano passado, por causa de uma série de escândalos políticos internos, Boris Johnson foi um dos líderes ocidentais mais empenhados no apoio à Ucrânia, tendo desenvolvido uma forte relação com Volodymyr Zelensky, Presidente da Ucrânia.

Na semana passada, o agora deputado do Partido Conservador regressou, inclusivamente, a Kiev, para se encontrar com Zelensky e com alguns líderes locais, tendo visitado Bucha e Borodianka, nos arredores da capital.

O documentário da BBC também recolhe o testemunho de Ben Wallace, ministro da Defesa britânico, que manteve o cargo no actual Governo, liderado por Rishi Sunak.

Wallace descreve uma reunião que teve em Moscovo, a 11 de Fevereiro, com o seu homólogo russo, Serguei Shoigu, e com o general Valeri Guerasimov, na altura chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, hoje o comandante responsável pela operação militar na Ucrânia.

O ministro britânico diz que, apesar de os dois líderes russos lhe terem garantido que a Rússia não iria atacar a Ucrânia, saiu de Moscovo com ainda mais certezas do contrário.

“[O encontro] foi uma demonstração de bullying ou de força: ‘Vou mentir-te e sabes que te vou mentir, e eu sei que tu sabes que eu estou a mentir e, ainda sim, vou mentir’”, contou, acrescentando que, no final da reunião, Guerasimov lhe assegurou que a Rússia “nunca mais voltaria a ser humilhada”.