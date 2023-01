Explosão em mesquita no Paquistão mata pelo menos 20 pessoas

Maioria das vítimas são polícias que se tinham reunido na mesquita de Peshawar para as orações diárias. Autoridades acreditam que se tratou de um atentado.

Pelo menos 20 pessoas morreram e 96 ficaram feridas numa explosão, esta segunda-feira, numa mesquita na cidade paquistanesa de Peshawar. De acordo com as autoridades, a maioria das vítimas são polícias que se tinham reunido para as orações diárias.

A explosão na cidade situada na província de Khyber Pakhtunkhwa, perto da fronteira com o Afeganistão, está a ser tratada como um atentado.

"Aconteceu durante as orações. Um prédio de dois andares desabou", afirmou uma testemunha ao canal de notícias local Geo TV, dizendo que estava do lado de fora da mesquita quando a explosão aconteceu.

Zafar Khan, um oficial da polícia local, disse à Associated Press que os socorristas estão a tentar retirar os feridos do local para os transportarem para um hospital situado perto da mesquita.

A mesma fonte referiu que, aparentemente, se tratou de um ataque de um bombista suicida, mas frisou que as investigações ainda decorrem. Zafar Khan acrescentou que "grande parte dos feridos" encontra-se em estado considerado grave, temendo-se que o número de mortos possa vir a aumentar.

Apesar de o atentado não ter sido reivindicado, as suspeitas das autoridades recaem sobre os taliban paquistaneses, que têm levado a cabo ataques semelhantes.

Os taliban do Paquistão, conhecidos como Tehreek-e-Taliban Pakistan ou pela sigla TTP, são um grupo distinto dos taliban que governam actualmente o Afeganistão.​​​​​​​ O TTP está ativo no Paquistão há mais de 15 anos.