Opiniões de analistas dividem-se na ligação da guerra na Ucrânia ao ataque que terá sido levado a cabo pelo Estado hebraico no fim-de-semana em Isfahan.

Um ataque com drones no Irão, provavelmente levado a cabo por Israel, chamou a atenção da Ucrânia, levando um conselheiro do Presidente, Volodymyr Zelensky, a comentar o assunto.