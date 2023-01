Mais de 90 anos depois, outro Gandhi marchou através da Índia

Foram 136 dias de marcha que nesta segunda-feira terminam em Srinagar, a capital da Caxemira indiana. Cruzado o país de sul para norte, desde Kanyakumari, a cidade mais meridional da Índia, a 4080 quilómetros de distância. Quase 93 anos depois da Marcha do Sal de Mahatma Gandhi contra o colonialismo britânico, Rahul Gandhi lançou-se a cruzar o país para voltar a entusiasmar as bases do partido do Congresso que já dominou a política indiana no tempo do seu bisavô, Jawarhal Nehru, da sua avó, Indira Gandhi, e do seu pai, Rajiv Gandhi, mas que vem sofrendo uma série de derrotas face aos nacionalistas hindus.