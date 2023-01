Obras no metro do Porto aliviam pressão sobre trânsito a partir de Junho

No jardim do Carregal, ao lado do hospital de Santo António, no Porto, há um poço com 23 metros de profundidade que se esconde atrás dos painéis que anunciam para ali uma estação de metro da nova Linha Rosa. Lá em baixo, um braço lento mas preciso de uma máquina vai retirando uma cortina laminada da boca do túnel que já começou a ser escavado em direcção à estação de São Bento.