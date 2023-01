Roger Schmidt assume que está preparado para perder Enzo Fernández

O treinador Roger Schmidt assumiu nesta segunda-feira que está preparado para perder Enzo Fernández no mercado de Inverno de transferências de futebol e lembrou que o Benfica nada poderá fazer se alguém pagar a sua cláusula de rescisão.

Questionado em conferência de imprensa, no Seixal, sobre se tem um "plano B" para o caso de perder o médio argentino nos últimos dois dias do mercado, o técnico admitiu que o clube tem "sempre de preparar tudo nos bastidores, especialmente no final da janela de transferências" e "especialmente quando não está no lugar do condutor".

"Todos sabemos que temos uma situação com o Enzo em que ele tem uma cláusula no contrato, o que significa que se o jogador quiser e houver um clube que pague esta quantidade de dinheiro, não podes impedi-lo. Claro que temos de estar preparados para isso, temos de encontrar soluções, mas neste momento ele é nosso jogador", comentou Schmidt.

Mais à frente, o técnico elogiou mesmo as qualidades de Enzo Fenrnández, "uma grande pessoa e um grande jogador", lembrou que tem dito várias vezes que "enquanto a janela de transferências estiver aberta" tem de estar "sempre à espera que aconteça alguma coisa" e lembrou que o médio tem conseguido passar "ao lado" do ruído sobre a sua possível saída.

"Gostei que, após as conversações no início de Janeiro, ele tenha conseguido focar-se novamente no Benfica. Fez grandes jogos pelo Benfica, o que prova o que disse antes, que a sua atitude, a sua paixão a 100% pelo Benfica está lá, mas também sabemos como funciona o negócio do futebol", resignou-se o técnico.

Schmidt espera que Otamendi renove

Situação diferente da de Enzo Fernández é a de Nico Otamendi, jogador que termina contrato com as "águias" no final desta época e que Schmidt disse que irá "respeitar a sua decisão" mas que espera que renove a sua ligação ao clube.

Pelo meio, deixou escapar a sua confiança em relação à conquista do título de campeão nacional.

"O Nico está aqui há três ou quatro anos e com certeza vai ser campeão neste Verão pelo Benfica. Vai dar tudo para isso e a minha sensação é que, de momento, ele não está muito focado no que vai fazer depois do Verão. Respeitamos isso e esperamos que escolha o Benfica para o futuro", comentou o treinador dos "encarnados".

A presença de Schmidt perante a comunicação social servia para antever a visita ao Arouca, na terça-feira, a contar para a 18.ª jornada da I Liga e o técnico confirmou que Gonçalo Ramos não irá viajar com a equipa, mas revelou que a lesão do avançado não é grave.

"O Gonçalo Ramos tem apenas um pequeno problema muscular, mas está de fora para amanhã [terça-feira]. Mas esperamos recuperá-lo para sábado, pois é uma lesão muito pequena. Estamos "felizes" por isso, pois quando saiu, no último jogo, receámos que fosse mais grave", admitiu.

Como substituto do internacional português poderá avançar um dos reforços de Inverno dos "encarnados". "Preparámos o Schjelderup e o Tengstedt nestas últimas duas semanas e meia, estão em melhores condições e, numa situação destas, é bom tê-los com a equipa, sobretudo o Casper. Quando chegaram estavam sem se treinarem há algum tempo mas já estão melhor", disse o treinador.

O Benfica visita o Arouca na terça-feira, em partida da 18.ª jornada da I Liga de futebol com início marcado para as 21h15, no Estádio Municipal de Arouca, e arbitragem de Rui Costa, da associação do Porto.

Com mais um jogo disputado do que os "perseguidores", a equipa orientada por Roger Schmidt procura aumentar, provisoriamente, a vantagem de sete pontos sobre o Sporting de Braga, oito sobre o FC Porto e 15 sobre o Sporting, adversários que só entram em campo na quarta-feira.