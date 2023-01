Enzo, Cancelo, Pizzi, Diamondé, Porro... Mercado de transferências a fervilhar

Se o ano passado o fecho do mercado de transferências de Inverno foi relativamente tranquilo na Luz, este ano as coisas estão a ser bem distintas. O Benfica é um dos emblemas nacionais que mais se tem mexido nesta “janela” e a indefinição à volta de Enzo Fernández, com uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros e cobiçado pelo Chelsea há já várias semanas, promete arrastar-se até aos últimos minutos desta terça-feira, quando a “janela” se fecha.

Nesta segunda-feira, de Inglaterra, as notícias que foram saindo ao longo do dia, davam conta de que a contratação do médio argentino pelo Chelsea era certa. Os “blues” estariam dispostos a bater a cláusula de rescisão fixada pelo Benfica, com alguma imprensa a falar mesmo no montante de 130 milhões de euros.

A confirmarem-se estes valores, a transferência de Enzo Fernández tornar-se-ia a mais cara de sempre de um clube inglês (ultrapassando os 114 milhões de euros pagos por Jack Grealish pelo Manchester City ao Aston Villa, em 2021). E tornar-se-ia também a que mais dinheiro faria entrar nos cofres de um clube português, com o Benfica a ver ultrapassados os 120 milhões que o Atlético de Madrid deu por João Félix em 2019 – independentemente de depois o valor não ser todo para o clube vendedor. Enzo Fernández tornar-se-ia mesmo o médio por quem um clube daria mais dinheiro, batendo os 105 milhões de euros pagos pelo Manchester United à Juventus em 2016.

As movimentações e tomadas de posição, entretanto, foram muitas durante esta segunda-feira. Roger Schmidt, técnico dos “encarnados”, voltou a abordar a questão na conferência de imprensa de antevisão ao jogo desta terça-feira, contra o Arouca, da 18.ª jornada da I Liga e onde não estará Gonçalo Ramos, lesionado, e não se sabe se Enzo Fernández estará.

"Todos sabemos que temos uma situação com o Enzo em que ele tem uma cláusula no contrato, o que significa que se o jogador quiser e houver um clube que pague esta quantidade de dinheiro, não podes impedi-lo. Claro que temos de estar preparados para isso, temos de encontrar soluções”, afirmou Schmidt, resignado. Já o futebolista esteve no centro de estágio do clube “encarnado” mas não se treinou com a restante equipa.

Certa, ontem, na Luz era a venda, em definitivo de Gil Dias, que passou a ser jogador do Estugarda, num negócio pode chegar aos dois milhões de euros, dependendo do cumprimento de objectivos.

João Cancelo na Alemanha

A Alemanha será também a nova casa de João Cancelo. O internacional português foi emprestado pelo Manchester City ao Bayern Munique até ao final da presente temporada, com os alemães a poderem ficar com o jogador em definitivo, se desembolsarem 70 milhões de euros.

De titular indiscutível a lateral em má forma e poucas vezes utilizado pelos “citizens”, a situação de Cancelo alterou-se em poucos meses e com notícias a darem conta de que o português perdeu pontos junto do treinador Pep Guardiola, com quem até terá tido um desentendimento.

Sem Cancelo no plantel, o Manchester City vê em Pedro Porro uma alternativa possível, até porque a hipótese de o lateral do Sporting assinar pelo Tottenham a troco de 45 milhões de euros e que chegou a ser dada com praticamente consumada, nesta segunda-feira, estava muito tremida, embora o jogador se tivesse despedido dos adeptos “leoninos” sábado, no final da Taça da Liga e nesta segunda-feira não se tivesse treinado em Alcochete.

Os “citizens” têm a seu favor o facto de quando negociaram a venda do passe do espanhol para o Sporting terem colocado no contrato uma cláusula para a sua recompra no valor de 17 milhões de euros.

Sporting contrata

A chegar a Alvalade está o defesa central Diamondé, da Costa do Marfim, e actualmente a jogar no Mafra da II Liga, emprestado pelos dinamarqueses do Midtjylland. Com apenas 19 anos, o costa-marfinense custará aos “leões” 12,5 milhões de euros (7,5 milhões mais 5 milhões em objectivos) com os escandinavos a terem ainda direito a 20% de uma futura mais-valia. O defesa poderá, por isso, tornar-se o defesa mais caro da história dos sportinguistas, superando St. Juste, que foi contratado por 12 milhões em 2022 (9,5 como verba inicial e 2,5 em objectivos).

Por fim, o Sp. Braga. O actual vice-líder do campeonato reforçou-se com o internacional português Pizzi. O médio, actualmente com 33 anos de idade, rescindiu com o Al Wahda, clube dos Emirados Árabes Unidos e para o qual se transferiu no início da presente temporada,​ e assinou um contrato válido até 2024.

O internacional português junta-se assim a Bruma e Joe Mendes na lista de reforços de Inverno do Sp. Braga, que pode ver sair Vitinha – os media ingleses garantiam que o Southampton tinham batido a cláusula de rescisão do avançado de 22 anos e que era de 30 milhões de euros.