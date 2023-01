Segunda na TV: Miss Bala, um filme Em Bruges e alterações climáticas

CINEMA

Miss Bala

AXN Movies, 21h10

Em 2019, Catherine Hardwicke (Treze - Inocência Perdida, Crepúsculo) assinou este remake de um original mexicano saído oito anos antes. É um filme de acção centrado em Gina Rodriguez, que faz de uma jovem maquilhadora latina a viver em Los Angeles que viaja até ao México para visitar a melhor amiga. As duas separam-se e ela vê-se envolvida com um cartel da droga, obrigada a trabalhar com eles. Acaba por descobrir habilidades e uma força que até então estava adormecida.

A Descida

Cinemundo, 22h30

Passado um ano de um trágico e horrendo acidente, seis amigas voltam a encontrar-se para a sua viagem anual. Desta vez, vão partir para uma zona remota das montanhas Apalaches. Mas quando exploram uma caverna, uma rocha cai, bloqueando a saída. O pânico instala-se e as raparigas descobrem que a líder da expedição, a imprudente Juno, as levou a uma gruta inexplorada, onde ninguém as virá salvar. O grupo separa-se na esperança de encontrar uma saída. Mas há algo que as observa na escuridão e que ataca sem aviso. Um filme de terror de Neil Marshall lançado em 2005.

Em Bruges

AMC, 23h02

Depois de um trabalho em Londres que corre mal, dois assassinos são enviados para a pacata Bruges, na Bélgica, para desaparecerem do mapa. Ray (Colin Farrell), um novato, odeia a cidade e está irritado com o insucesso do trabalho, enquanto Ken (Brendan Gleeson), o seu mentor, se deixa levar pela calma e beleza daquela mítica cidade belga de fortes traços medievais. Durante a estadia, sucedem-se encontros estranhos quer com turistas quer com habitantes, um actor norte-americano anão, canadianos, prostitutas e uma misteriosa mulher. As férias acabam quando o chefe, Harry (Ralph Fiennes), telefona a um deles e ordena-lhe que assassine o outro. Uma comédia negra que marcou a estreia na realização do também argumentista e dramaturgo Martin McDonagh, cujo novo Os Espíritos de Inisherin, que chega a Portugal em Fevereiro, está nomeado para vários Óscares, incluindo de representação para Farrell e Gleeson, que voltam a fazer parelha.

SÉRIES

Hudson & Rex

AXN, 22h

Estreia da terceira temporada da adaptação canadiana da popular série austríaca da década de 1990 Inspector Rex, que passava na SIC e ajudou a inspirar a TVI a fazer Inspector Max. Iniciada em 2019, já vai na quinta temporada no Canadá. Gira, como no original, à volta de um detective da polícia, neste caso de St. John’s, em Newfoundland, que é emparelhado com um muito bem treinado pastor alemão, que o ajuda a cheirar, ouvir e desvendar todo o tipo de crimes. O primeiro dos 16 episódios desta época olha para trás, para o primeiro caso que juntou agente e cão.

DOCUMENTÁRIOS

Portugueses do Soho - Uma História Que Mudou a Geografia

RTP2, 11h

Neste documentário de 2016 assinado por Ana Ventura Miranda, com texto e narração de José Luís Peixoto e com música de Rita Redshoes, contam-se as histórias, com depoimentos directos, dos portugueses que, após a Segunda Grande Guerra, se mudaram para o bairro do Soho, em Nova Iorque e lá criaram raízes e toda uma nova vida.

Alterações Climáticas - Um Futuro Possível

RTP1, 21h

Nesta parceria entre a Fundação Francisco Manuel dos Santos e a RTP, um documentário dividido em duas partes conduzido pelo jornalista Carlos Daniel e realizado por Pedro Clérigo, tenta-se ir ao fundo de como Portugal prepara as alterações climáticas. Isto tendo em conta que é um país particularmente vulnerável nesse sentido, com a escassez de água a ameaçar vários sectores da nossa economia. O que é que se está a fazer para atenuar isto? A segunda parte passa na quinta-feira, dia 2 de Fevereiro.

MÚSICA

Artur Garcia Canta Para Si

RTP Memória, 19h44

Em 1963, a RTP rodou este curto especial com o cantor Artur Garcia (1937-2021) em que, com acompanhamento de Shegundo Galarza e da sua banda, se desfilou por um reportório de canções assinadas por nomes como Nuno Fradique, Nóbrega e Sousa, António José ou Alves Coelho Filho.