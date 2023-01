Pamela Anderson tenta ser “outra vez um ser humano” com documentário Netflix

Pamela Anderson, Uma História de Amor estreia-se terça-feira para dar a palavra ao ícone e ao poster e uma alma ao vídeo que (quase) acabou com a sua carreira.

Pamela Anderson, Uma História de Amor é o título mais sincero possível e que mais condiz com o documentário cândido sobre a actriz que se estreia terça-feira na Netflix. Parte retrato humanizador, parte filme caseiro estilhaçado em mil delicados pedaços, o filme vem contar muito do que já se sabe sobre a mulher que em vários momentos da sua carreira pensou: “É a minha altura de brilhar, não como sex symbol mas como actriz”. É também uma conversa contínua com a câmara em que onomatopeias de escárnio ou a palavra “talvez” terminam muitas frases. E sim, é sobre os danos que a sua “sex tape” causou.