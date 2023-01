Keyla Brasil está desaparecida há quase 72 horas. PSP já adoptou medidas “urgentes”

A cara do protesto contra o transfake no São Luiz está incontactável desde sexta-feira, depois de ter recebido ameaças de morte.

Keyla Brasil, a artista trans, trabalhadora do sexo e activista que interrompeu a peça Tudo Sobre a Minha Mãe no Teatro Municipal São Luiz está desaparecida e incontactável desde a tarde de sexta-feira.

A informação foi veiculada este domingo, nas redes sociais, pela Casa T, centro de acolhimento e sociabilização para pessoas trans, em Lisboa, onde Keyla tem vivido no último ano e com quem a artista estava a comunicar diariamente desde que se tinha refugiado numa floresta em Tábua, no distrito de Coimbra, depois de ter recebido ameaças de morte devido ao protesto no São Luiz. Segundo as responsáveis pela Casa T, Keyla Brasil enviou “três pedidos de socorro a três pessoas diferentes da comunidade transvestigênere” às 15h14 de sexta-feira. “Não foi uma comunicação convencional”, dizem ao PÚBLICO.

Logo após esses pedidos, saíram de Lisboa em direcção a Tábua. “A Keyla já não estava lá. A gente fez uma pequena busca no lugar onde ela estava hospedada, e assim que percebemos que os pertences dela não se encontravam lá, a gente se dirigiu imediatamente à esquadra da GNR de Tábua para apresentar a denúncia de desaparecimento.” Desde então, o telemóvel de Keyla encontra-se desligado.

Segundo informações recolhidas pelo PÚBLICO junto da Polícia de Segurança Pública (PSP), a denúncia de desaparecimento foi-lhes comunicada “dentro dos protocolos em vigor”, e foram "adoptadas medidas que, em função da situação concreta, se afiguram urgentes”. A PSP diz não poder avançar, por agora, com mais detalhes.

No passado dia 19, Keyla Brasil invadiu o palco do São Luiz durante o espectáculo encenado por Daniel Gorjão a partir do filme homónimo de Pedro Almodóvar, para reivindicar que a história da personagem Lola, uma trabalhadora do sexo trans, fosse contada e representada por uma actriz transgénero, e não por um actor cisgénero (quando a identidade de género de uma pessoa coincide com o sexo e género que lhe foram atribuídos à nascença). Desde o protesto, que ficou conhecido como um acto político contra o transfake, Keyla Brasil tem recebido várias ameaças de morte e mensagens de ódio, como a própria tem dado conta na sua página de Instagram.