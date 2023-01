Cornucopia: Björk regressa a Portugal em Setembro

A islandesa Björk regressa a Portugal no dia 1 de Setembro para apresentar Cornucopia, um espectáculo inspirado por Utopia, disco de 2017. O espectáculo, já descrito como o mais elaborado por Björk, cruza música, teatro e arte digital.

Marcado para a Altice Arena, em Lisboa, o espectáculo faz parte da digressão Cornucopia, classificada pela promotora Everything Is New como uma “tour vanguardista”, “a colisão entre os mundos de Utopia e Fossora”, o último álbum de Björk, editado em 2022, “agora ao vivo numa experiência única de som e luz”.

Em palco estará o septeto de flauta Viibra, “clarinetistas, harpista, percussão, electrónica e vários instrumentos personalizados implementados no design de palco de som surround inovador”. O espectáculo contará com “uma câmara de reverberação personalizada”. No palco ver-se-á também trabalho visual criado por Tobias Gremmler, Andy Huang, Nick Knight e M/M, e cenografia de Chiara Stephenson.

Segundo o festival de Perth na Austrália, onde será também apresentado, Cornucopia “é uma paisagem visual de cores exuberantes, ecrãs futuristas e imagens selvagens da natureza que ganha vida com a música maravilhosa de Björk, que actua com músicos e coros de flautas e vozes”.

A mensagem de Utopia – marcada pela preocupação com a crise climática – ressoa em 2023. A natureza no seu estado bruto ou como metáfora tem sido, aliás, uma temática habitual em Björk. Em Fossora, o seu 10.º álbum, são as redes fúngicas que se escondem debaixo das florestas que animam a música. Escrevemos no Ípsilon: “Onde Utopia (2017) era uma fantasia electrónica, desenhada com flautas e produções de luxo de Arca, Fossora encontra o estranho na terra, escavando com metais, sopros e batidas gabber (forma de techno particularmente impiedosa e percussiva)”.

Os bilhetes, com preços entre os 35 e os 180 euros, estão disponíveis nos pontos de venda oficiais e no site da Everything is New no dia 3 de Fevereiro, às 9h00.