Covid: alunos perderam um terço das aprendizagens pelo fecho das escolas em 15 países

Com o encerramento das escolas devido ao confinamento, os alunos do ensino primário e do ensino secundário de 15 países perderam mais de um terço (35%) das aprendizagens que deviam ter tido – o equivalente a um período lectivo. Apesar de estes défices na aprendizagem serem resultado dos encerramentos no primeiro ano de pandemia, a recuperação, segundo o estudo, que não incluiu Portugal, ainda não está em curso.