Direcção-Geral da Saúde foi alvo de ciberataque

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) informou este sábado que o seu site foi alvo de um ciberataque que impediu o acesso aos dados e serviços, mas pelas 23h00 "estava funcional" e o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) já foi contactado.

"A Direcção-Geral da Saúde informa que a sua página oficial — www.dgs.pt — foi alvo de um ciberataque que impediu o acesso aos dados e serviços habitualmente disponíveis", lê-se numa nota da DGS. Na mesma nota, enviada à noite, a DGS indicava que o site já estava operacional.

A Direcção-Geral da Saúde refere ainda que "contactou o Centro Nacional de Cibersegurança, que está a avaliar e a acompanhar a situação, por forma a serem tomadas medidas para mitigar o impacto deste ataque". Esta informação, acrescenta a DGS, "será actualizada sempre que pertinente".

O jornal Expresso noticiou ontem que os endereços de Internet da DGS e da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa "encontravam-se inoperacionais desde, pelo menos, o início da tarde de sábado, na sequência de um ataque de um grupo de ciberativistas russos".

"No circuito de contra e ciberespionagem circularam indícios de que o grupo Killnet, que costuma ser apontado como um braço operacional e propagandístico do governo russo no submundo digital, lançou um repto para um ciberataque de congestionamento de redes contra instituições médicas de vários países que têm alinhado com a posição ucraniana — entre eles Portugal", escreveu o Expresso.