Núcleo duro de Ventura reconduzido na direcção do Chega

Estatutos obrigaram à redução do número de órgãos e de dirigentes. Líder açoriano deixa a cúpula do partido mas diz estar assegurada a coordenação com André Ventura.

Está eleita a nova direcção nacional do Chega, para a qual André Ventura voltou a chamar os homens do seu núcleo duro: o partido continua a ter como vice-presidentes apenas o ex-diplomata António Tânger Correa, o deputado Pedro Frazão e a arquitecta Marta Trindade. A lista obteve 91,4% dos votos.

Da anterior composição foram expurgados dois nomes envolvidos em divergências – Gabriel Mithá Ribeiro que se demitira no Verão por lhe ter sido retirada a coordenação do gabinete de estudos, e Nuno Afonso que anunciou a desfiliação do Chega no dia do início da convenção – e o do líder açoriano José Pacheco. A redução da composição deste órgão de cúpula do partido deve-se ao facto de o Chega ter voltado a adoptar os estatutos de 2019 depois de dois chumbos de processos de alteração pelo Tribunal Constitucional.

A primeira orgânica do partido previa menos órgãos nacionais e um menor número de dirigentes. Por isso, na direcção nacional tiveram que "descer" do cargo de secretários-gerais (que desaparece) para adjuntos os deputados Rui Paulo Sousa e Pedro Pinto. Que se juntam aos até aqui também vogais Diogo Pacheco de Amorim, Patrícia Carvalho, Ricardo Regalla e Rita Matias.

No congresso de Viseu, em Novembro de 2021, quando passou a integrar a direcção nacional, José Pacheco defendeu a necessidade de as regiões autónomas terem uma voz activa naquele órgão – para além do facto de ser o primeiro elemento do Chega com peso numa solução de governo. Agora, questionado pelo PÚBLICO sobre esta despromoção, Pacheco argumenta que a coordenação com Ventura se manterá e se encontrará uma forma de representação das autonomias junto da direcção nacional.

Até porque, além da situação dos Açores, onde Pacheco é fundamental para manter o executivo liderado pelo PSD, há eleições legislativas regionais na Madeira no início deste Outono e a aposta do Chega é tirar a maioria absoluta ao PSD e forçar a entrada no governo insular.

Para o conselho nacional, cuja composição é reduzida de 70 para 30 membros, foram eleitos representantes de todas as oito listas – todas elas elaboradas por delegados à convenção eleitos em listas afectas a André Ventura. O que significa que, depois de em Viseu ter perdido um quarto do conselho nacional para a oposição, Ventura recupera todo o poder naquele órgão.

O conselho de jurisdição nacional passa a ser liderado por Bernardo Pessanha, assessor do partido, e como vice-presidentes Ana Cecília Figueiredo e Luís Montenegro; e Pedro Marques e Ana Regalla como adjuntos. Pessanha deseja que o partido entre agora num período com o "mínimo conflito possível". A mesa da convenção continuará a ser presidida pelo deputado Jorge Valsassina Galveias.