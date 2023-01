Líder da IL avisa Chega que marcará “todas as linhas” que entender

O presidente da comissão executiva da Iniciativa Liberal (IL) avisou este domingo que o Chega marcará "todas as linhas" que entender e que no partido "quem manda são os membros", os órgãos e ele próprio.

"Na Iniciativa Liberal mandam os membros da Iniciativa Liberal, os órgãos da Iniciativa Liberal e o presidente da Iniciativa Liberal, portanto, marcaremos todas as linhas que entendermos. Isso não está sujeito ao critério de nenhum outro partido", afirmou Rui Rocha em Arouca, distrito de Aveiro, em resposta a declarações de André Ventura.

O líder do Chega afirmou sábado que para o seu partido "há apenas uma entidade que estabelece quais são as linhas vermelhas, e essa entidade não se chama Luís Montenegro [líder do PSD], nem Rui Rocha [líder da IL] nem Augusto Santos Silva [presidente da Assembleia da República], nem António Costa [primeiro-ministro], chama-se povo português e só ele estabelecerá as linhas vermelhas de Portugal e do partido Chega". André Ventura considerou também que "escusam de continuar a falar em linhas vermelhas, azuis ou verdes".

"A linha do partido (...) está muito clara e somos nós que marcamos. E, portanto, esse é o único comentário que eu quero fazer relativamente a esse tema", afirmou Rui Rocha.

Costa "tem feito de tudo"

O líder Iniciativa Liberal afirmou também que o primeiro-ministro "tem feito de tudo para que não acreditemos" que o Governo cumprirá a legislatura e tem-se mostrado incapaz de gerir o seu próprio executivo.

"Quem tem feito de tudo para que não acreditemos nisso é o próprio secretário-geral do PS e o Governo no seu conjunto. Nós temos uma sucessão de eventos que provam a incapacidade de António Costa em gerir o seu próprio Governo", respondeu à Lusa Rui Rocha, quando confrontado com afirmações do primeiro-ministro.

António Costa assegurou este sábado, numa acção do PS em Viseu, que, apesar da ansiedade de "muita gente" e mesmo que os "músculos" lhe doam durante o percurso, vai chegar ao fim da "maratona" da legislatura em 2026.

Mas para Rui Rocha "o Governo está completamente esgotado".

"Foram já 13 governantes em menos de um ano que abandonaram o Governo. Já não é só a perda de governantes, agora também o Governo perde secretarias de Estado, foi o que aconteceu com a Secretaria de Estado da Agricultura, que, enfim, perdeu-se no meio deste processo de absoluta intranquilidade da gestão governativa e a isso soma-se a um conjunto de políticas que, na avaliação da Iniciativa Liberal, são políticas nocivas para o país", afirmou o líder da IL.

Rui Rocha salientou que Portugal é um "país estagnado economicamente", que tem "uma natalidade que é uma bomba relógio" e que "isso são tudo sinais de uma incapacidade de António Costa em gerir o país, de trazer riqueza para o país, trazer desenvolvimento".

Para o líder da IL o tempo de António Costa acabou: "Se António Costa se quer perpetuar no poder, se entende que tem condições para chegar ao fim da legislatura, a nossa avaliação é diferente." "Entendemos que já não há condições para António Costa governar Portugal. Cada dia que governa Portugal é um dia pior para os portugueses", finalizou.