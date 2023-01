Carlos César: Governo deve atender a problemas com salários que estiveram congelados

Sobre as polémicas relacionadas com o executivo, o presidente socialista defende que a “verdade é que há casos que não são casos, não merecem qualquer referenciação ou valoração política”.

O presidente do PS considera que o Governo deve atender aos problemas com salários que estiveram congelados nos dois anos de pandemia da covid-19 e entende que o executivo socialista tem plenas condições políticas para cumprir a legislatura.

Estas posições foram transmitidas por Carlos César numa entrevista à agência Lusa centrada na situação do actual Governo, quando na segunda-feira se assinala um ano da vitória do PS com maioria absoluta nas eleições legislativas antecipadas de 30 de Janeiro de 2022.

Interrogado sobre a existência de um gradual crescimento da contestação social, em particular dos professores, o antigo líder parlamentar socialista e actual conselheiro de Estado começa por lembrar os dois anos de pandemia [da covid-19] "em que, por exemplo, todas as questões envolventes das negociações salariais e muitas outras de carreiras especiais estiveram de certa forma congeladas ou inibidas de serem tratadas com a liberdade sindical e laboral que é característica das democracias e do país".

Agora, segundo Carlos César, há um período em que o Governo e o PS se devem "debruçar e atender a esses problemas salariais que sobram desse tempo de pausa". "É altura de, caso a caso, resolvermos esses problemas. Alguns estão a ser resolvidos – e de certeza que o problema dos professores também começará a ter um desenho na sua resolução que vai permitir-lhes terem confiança num processo que não seja interrompido de recuperação daquilo que entendem ter direito", defende.

Questionado sobre dúvidas se o actual Governo conseguirá cumprir o seu mandato até ao final da legislatura, Carlos César sustenta que continuam reunidas todas as condições políticas e institucionais para isso acontecer.

"O PS obteve uma vitória eleitoral, que se manifestou do ponto de vista orgânico numa maioria absoluta no Parlamento, essencialmente por três razões: uma pelo mérito próprio e dos resultados obtidos enquanto desempenhou anteriormente funções de governo; uma segunda razão, que pode ser imputável à falta de capacidade da oposição em proporcionar uma alternativa construtiva; e uma terceira razão que foi uma opção clara dos eleitores em privilegiar e reconhecer o carácter essencial da estabilidade política na vertente institucional", argumenta.

De acordo com Carlos César, "essas três razões que originaram a vitória eleitoral do PS, a maioria absoluta que detém e a constituição do Governo são as mesmas três razões que hoje existem incólumes".

"Portanto, creio que há todas as condições de o Governo prosseguir nas suas funções e não há da parte dos restantes órgãos de soberania, que são intervenientes numa eventual interrupção da experiência governativa em curso, qualquer manifestação em contrário. O próprio senhor Presidente da República já reconheceu que é essencial preservar a estabilidade e a continuidade da acção do Governo. E no Parlamento o PS dispõe de uma maioria confortável, que também permite continuar a executar a sua política e o programa do Governo", aponta.

Nesta entrevista, o antigo presidente do Governo Regional dos Açores (1996/2012) rejeita a tese de que as maiorias absolutas são nefastas para a vida democrática.

O PS "pode orgulhar-se de, apesar de ter uma maioria absoluta que lhe permitiria no plano político agir independentemente de terceiros, a verdade é que este ano de exercício de mandato demonstra que estamos em presença de uma experiência nova de exercício da maioria absoluta", advoga.

Para negar a tese de que maioria absoluta corresponda a poder absoluto, o presidente do PS recorre à contabilidade das votações parlamentares, onde diz ser possível verificar "um número elevadíssimo de confluências entre o PS e os restantes partidos, quer no que toca a propostas do próprio Governo, quer no que toca à anuência perante propostas dos partidos da oposição".

"Apesar de uma maioria absoluta no plano parlamentar, que dispensaria o Governo de grandes diligências complementares, a verdade é que o Governo afirmou as suas qualidades no plano do diálogo social celebrando um acordo de concertação social de carácter plurianual, conseguiu um acordo no âmbito da função pública, conseguiu um acordo com as associações de municípios encetando o processo de descentralização de competências. E até em casos específicos, como, por exemplo, o da metodologia relativa à construção do novo aeroporto, foi capaz de acordar com forças oponentes", exemplifica.

Carlos César reconhece que as maiorias absolutas "suscitam sempre alguma impaciência por parte dos oponentes, mais ou menos informais, dos partidos ou de outras forças perante a percepção que o Governo pode não atender e não ter que concertar as suas posições". "No entanto, em boa verdade, provou-se ao longo deste tempo exactamente o contrário", acrescenta.

César "curioso" com intensidade e frequência metódica de casos

"Nós não temos uma aplicação tão hermética que determine isso. Há casos e casos. Há casos profundamente diferentes entre aqueles que foram ultimamente tornados públicos", responde o membro do Conselho de Estado e antigo líder da bancada socialista.

Neste contexto, Carlos César observa que "é muito curioso que subitamente tudo isso tenha acontecido com uma intensidade e uma frequência tão metódica e que devesse apenas existir num sector político confinado problemas desta natureza".

"Mas, superando isso, a verdade é que há casos que não são casos, não merecem qualquer referenciação ou valoração política; e outros naturalmente que o mereceram e também geraram em consequência a substituição dessas pessoas no Governo", assinalou.

O presidente do PS declara em seguida encarar "com naturalidade todo este processo". Um processo que, na sua opinião, "é artificializado quer na sua origem quer nas reacções e no estímulo a essa instabilidade que algumas forças promovem".

"Aqueles casos que forem realmente verdadeiros serão certamente objecto de decisão dos tribunais. Até essa decisão, esses casos para nós são apenas motivos que devem prender a nossa atenção, mas que não são determinantes para qualquer alteração", sustenta.

"Casos" do Governo não tipificam uma linha comportamental

Questionado sobre de que forma encara o aviso do Presidente da República de que 2023 é um ano decisivo, o conselheiro de Estado responde da seguinte forma: "Os avisos que damos prioridade de atendimento são os recebidos dos portugueses e das portuguesas."

Depois, observa que "o PS obteve uma votação" nas legislativas de Janeiro de 2022, "aliás, sensivelmente idêntica à da reeleição do senhor Presidente da República" em Janeiro de 2021.

Já sobre notícias de que o Presidente da República pode demitir o Governo ou dissolver o Parlamento, ou de que Marcelo Rebelo de Sousa gostaria de terminar o seu segundo mandato presidencial com um primeiro-ministro do PSD, Carlos César diz não atribuir veracidade "a esses comentários".

"Aliás, o Presidente da República, como todos nós sabemos, foi eleito com uma larga maioria de votos dos socialistas. E conhece por isso o valor de uma certa transversalidade que caracteriza a estabilidade política e que, naturalmente, se aplica no nosso país", advoga.

Na perspectiva do presidente do PS, Marcelo Rebelo de Sousa, no exercício do seu mandato, "tem evidentemente necessidade de ocupar um espaço diferente daquele que tinha quando havia uma potencial instabilidade por não haver maioria absoluta" no parlamento.

"Mas a verdade é que, nas suas linhas gerais, aquilo que percebo e interpreto da acção do Presidente da República é um grande apego aos valores da estabilidade e à cooperação institucional", defende.

Quando o PS assinalou sete anos de governação, em Novembro passado, Carlos César fez um apelo a que houvesse maior cuidado no plano ético por parte de todos os responsáveis políticos socialistas. Interrogado se esse apelo não foi ouvido, tal a sucessão de casos que se registaram a partir de Dezembro passado, o presidente do PS assume que surgiram situações que poderiam ter sido evitadas se tivesse havido cuidado e prevenção.

"Mas o Governo deve ser avaliado pelos seus resultados e não pela condição ou pelo desempenho de algum dos seus membros. Julgo que há boas condições para nós considerarmos que esta experiência deve prosseguir, deve naturalmente aperfeiçoar-se, e não vejo nenhuma razão para que haja qualquer alteração de fundo na trajectória do Governo", sustenta.

"Evidentemente que esses casos, como o próprio nome diz, são casos, que não tipificam uma linha comportamental, nem pode catalogar um Governo que tem a seu crédito enormes e variados resultados positivos", alega.