Portugal tem a mania que é rico

Não é a primeira vez que Portugal, com a sua mania de que é um país rico, exagera nos gastos para a realização de um evento. O dinheiro que vai ser gasto na Jornada Mundial da Juventude é, no mínimo, chocante e distante da realidade da vida quotidiana de milhões de portugueses. Já foi assim com a construção dos estádios de futebol para o Euro 2004, também com um governo do PS. Não aprendemos nada e tentam sempre enganar-nos, falando constantemente do retorno económico. O Governo não devia esquecer que o evento em causa foi criado por um papa que luta constantemente contra a desigualdade social. Já agora, um pedido: publiquem no final do evento os milhões de euros de prejuízo. Pode ser?

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Demagogia

Bem estiveram a Câmara de Lisboa e a Câmara de Loures, com o apoio do Estado central, em se candidatarem à organização da Jornada Mundial da Juventude. Não sou católico e creio mesmo que foram as características e as necessidades humanas que levaram à invenção de Deus.

Mas vejamos: um pântano e uma zona degradada ficarão para sempre (como a zona da Expo), o que inevitavelmente tem custos elevados; um rio problemático será tratado; as comunidades desses locais serão social e economicamente beneficiadas (o que bem justifica que as câmaras invistam mais do que o Estado central).

É fazer as contas e por baixo: 400 mil participantes, que só ficam um dia, a gastar 20 euros: economia local a movimentar 8 milhões de euros; valores mais realistas atirarão certamente para muito mais e o lucro dos agentes económicos aumentará em proporção. Que se critique a debilidade do planeamento em Portugal percebe-se. Mas que a discussão só veja a despesa e esqueça o resto é pura e simples demagogia...

Fernando Maia, Almada

Para o futuro

O altar-palco onde o Papa Francisco vai celebrar missa por ocasião da Jornada Mundial da Juventude vai custar à edilidade lisboeta perto de 6 milhões de euros por ajuste directo. Carlos Moedas afirmou que o polémico palco é uma obra para o futuro. Em tempos de crise, as obras grandiosas servem para desviar as atenções. Moedas dá pouco troco a quem o questiona sobre o badalado palco. O que dirão os sem-abrigo tantas vezes mencionados nas homílias da Igreja Católica? Pelo andar da carruagem, os moradores das ruas é que vão ficar para o futuro da falhada democracia portuguesa.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Qual o retorno financeiro?

A grande celeuma que se abate sobre o povo em relação à JMJ (não sou católico) tem infelizmente como sempre o ponto de mira mal alinhado. A indemnização paga a Alexandra Reis é importante, mas mais importante é perceber porque a TAP desbaratou mil milhões num negócio ruinoso da manutenção no Brasil e ainda ninguém se preocupou em perceber que é essa uma fatia gigantesca dos 3,2 mil milhões que se vão desbaratar na companhia. O problema que deve importar sobre a JMJ não é o custo do evento – é quanto retorno financeiro vai dar ao país e, aí sim, verificar se é mais um mau investimento ou um que vai valer a pena. A perspectiva do um gestor é transformar o seu investimento em mais-valia. Parece que não é esse o objectivo do nosso país...

Luís Duarte, Oliveirinha

A minha alma está parva

Sim, o principal código da ética é, ou deveria ser, a consciência da indignidade e dos limites da desonra. Ter percepção dos limites em que a decência se esfuma e o respeito pelos direitos dos deserdados no “elevador social” deixa de pesar. <_o3a_p>

Ora o megaprojecto para o altar-palco destinado a acolher a visita papal é uma coisa indigna, que envergonha o nosso Estado laico e, em última instância, ofende a prática cerimonial assente nos sinais de modéstia e pulmão inclusivo que têm regido a acção pastoral do Papa Francisco!<_o3a_p>

Dizem-me, e com razão, que o extraordinário património artístico criado pela Igreja Católica ao longo de séculos é razão de orgulho e enriquecimento humano. Trata-se de uma absoluta verdade: como historiador de arte que estuda e ensina arte cristã medieval e moderna (e também contemporânea), sei bem que a Igreja sempre se soube rodear dos melhores artistas, esteve na vanguarda da criação arquitectónica e, muitas vezes, estimulou a renovação dos “estilos”. Essa sua forte aposta nas artes será mesmo uma das razões de orgulho do historial da Igreja produzido ao longo de séculos. <_o3a_p>

Mas – atenção – eram tempos em que não existiam democracias e, muito menos, Estados laicos. <_o3a_p>

Que se passa afinal? Melhor do que as palavras, mesmo, é a indignação de Jesus Cristo no oportuníssimo bartoon recém-publicado por Luís Afonso: “A minha alma está parva.” Imagino que a de muitos portugueses, crentes e não crentes, também.

<_o3a_p>Vítor Serrão, Santarém