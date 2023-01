Grupo Wagner diz controlar Blahodatne, mas Ucrânia garante ter resistido a ataque

O grupo de segurança privada ao serviço do Kremlin afirma ter feito um avanço na linha da frente na região de Donetsk.

O Exército ucraniano disse este domingo ter repelido um ataque na área de Blahodatne, a leste da província de Donetsk, enquanto a empresa de segurança militar privada russa Wagner garante ter a localidade sob controlo.

“Unidades das Forças de Defesa da Ucrânia repeliram ataques dos ocupantes nas áreas de Blahodatne na região de Donetsk”, afirmou o Estado-Maior das Forças Armadas ucranianas no relatório diário matinal este domingo, referindo-se a combates da véspera. Acrescentou ainda que as suas forças resistiram a ataques russos em áreas de outras 13 localidades na província de Donetsk.

O Grupo Wagner, designado recentemente pelos Estados Unidos como uma organização criminosa transnacional, divulgou, através do Telegram, que as suas unidades assumiram o controlo de Blahodatne. A Reuters não conseguiu confirmar de forma independente nenhuma das alegações.

Com os combates a intensificarem-se na região de Donetsk, tem sido difícil precisar com exactidão a localização da linha de contacto, sobretudo em torno da cidade de Bakhmut, onde têm decorrido alguns dos combates mais duros das últimas semanas. O Grupo Wagner já fez alegações de sucesso prematuras no passado.

A Ucrânia disse que a ofensiva russa contra Bakhmut ainda está concluída, mas a situação na linha da frente é cada vez mais difícil. Na sexta-feira, o Presidente Volodymyr Zelensky, qualificou-a de "extremamente grave".

Pelo menos quatro civis foram mortos, um dos quais em Bakhmut, e 17 ficaram feridos durante ataques russos na região no sábado, afirmou o governador da província de Donetsk, Pavlo Kirilenko, através do Telegram.

Esta semana, a Ucrânia garantiu dos seus aliados promessas de envio de carros de combate e espera também receber caças para conseguir fazer recuar as forças russas e aliados pró-Moscovo, que têm conseguido avançar lentamente em parte da linha da frente.

No sábado, um dos conselheiros de Zelensky disse que estão a decorrer conversações entre a Ucrânia e os seus aliados sobre o fornecimento de mísseis de longo alcance que possam impedir a Rússia de destruir as cidades ucranianas.