“Curva do diabo” volta a matar no Norte do Peru

Um autocarro que fazia a ligação entre a capital do Peru, Lima, e Tumbes, no extremo norte do país, caiu num barranco na madrugada de sábado provocando a morte de 25 pessoas. Entre as 60 pessoas que seguiam a bordo há também numerosos feridos que foram transportados para as unidades hospitalares mais próximas.

O acidente ocorreu numa zona desértica entre a região de El Alto e Órganos, na província de Talara, a mais de 1100 quilómetros de Lima. A polícia, depois de investigações preliminares, presume que o motorista do autocarro perdeu o controlo do veículo numa curva difícil, chamada de “curva do diabo”.

Quando ainda estavam por identificar 13 dos 25 mortos do acidente, a polícia informou, segundo o site de notícias argentino Infobae que entre os mortos havia apenas três peruanos (entre eles, uma criança), sendo os outros estrangeiros: oito haitianos, uma colombiana e uma menor chilena.

Tumbes fica situada no Norte do Peru, junto à fronteira com o Equador, o que explica a presença de muitos estrangeiros no autocarro.

As primeiras investigações da polícia puderam comprovar que o autocarro da empresa Q’orianka Tours Águila Dourada estava autorizado a transportar passageiros, tinha a inspecção em dia e o seguro obrigatório de acidentes, informação relevante num país onde circulam muitos autocarros sem condições em estradas sinuosas e em mau estado de conservação.