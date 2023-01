Protestos pela morte de Tyre Nichols continuam. Jovem foi espancado por polícias

Continuam os protestos nos Estados Unidos pela morte de Tyre Nichols. As imagens das agressões policiais que culminaram na morte do jovem foram tornadas públicas esta sexta-feira, gerando uma onda de indignação por todo o país. A unidade de combate ao crime a que pertenciam os cinco polícias acusados do homicídio de Tyron, a brigada Scorpion, foi entrando dissolvida pela polícia de Memphis.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, endereçou condolências à família de Tyre, admitindo estar "indignado" com o comportamento dos cinco agentes, entretanto afastados do serviço.

Tyre foi parado por uma patrulha, no dia 7 de Janeiro, após uma alegada violação de trânsito. "Não fiz nada", disse o jovem, quando foi abordado pela polícia de arma em riste, não mostrando qualquer conduta violenta.

"Apenas estou a tentar ir para casa", pode ouvir-se nas imagens captadas pelos agentes. Ao ser ameaçado com um taser, Tyron consegue fugir a pé. É interceptado pouco tempo depois pela mesma patrulha. As imagens que se seguem mostram Tyre já no chão imobilizado, a ser atingido nos olhos com um spray de gás pimenta.

As imagens mais marcantes são as captadas por uma câmara de vigilância instalada num poste de iluminação pública, onde se pode ver como os agentes pontapearam Nichols, inclusive na cabeça, e lhe bateram com um bastão.

Tyre estava no chão, quase inconsciente, mas a violência não parou. Num destes momentos, dois polícias levantam o jovem do chão e fazem-no sentar. Incapaz de se segurar, é apoiado nesta posição por dois agentes, enquanto um terceiro o agride nas costas com um bastão extensível. A cena de violência aconteceu a poucos metros da casa de Tyre, que várias vezes chamou pela mãe.

A equipa de emergência demorou 26 minutos a chegar ao local. Nichols acabou por morrer três dias mais tarde no hospital, na sequência dos ferimentos sofridos.

O Presidente Joe Biden reconhece a validade dos protestos, pedindo apenas aos manifestantes que evitem o uso de violência.