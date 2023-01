Hóquei: Benfica vence em casa do Sporting e consolida liderança da Liga

Triunfo por 1-3 no pavilhão João Rocha deixa as duas equipas separadas por quatro pontos na classificação.

O Benfica impôs-se neste domingo no pavilhão João Rocha, onde bateu o Sporting por 1-3, e distanciou-se do rival no comando da Liga de hóquei em patins.

No derby da 15.ª jornada, Lucas Ordoñez inaugurou o marcador para os visitantes a meio da primeira parte, mas Matías Platero empatou logo a seguir ao intervalo, com um desvio à boca da baliza.

Num jogo muito equilibrado, com os dois guarda-redes em bom plano, Gonçalo Pinto e Diogo Rafael (de penálti) voltaram a marcar para as “águias”, enquanto Gonzalo Romero falhou um livre directo já no último minuto.

O Benfica soma agora 39 pontos, mais quatro do que o segundo classificado, o Sporting, e mais cinco do que o terceiro, o FC Porto, que joga na quarta-feira em casa do HC Braga.