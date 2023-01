Benfica conquista Taça da Liga e iguala Sporting no palmarés

Numa final inédita da Taça da Liga de futsal masculino, o Benfica venceu, neste domingo, a Quinta dos Lombos (que eliminara o Sporting nas meias-finais), por 3-0, e conquistou o troféu pela quarta vez.

Arthur, logo aos 2’, e Rocha, aos 4’, colocaram bem cedo os “encarnados” na frente do marcador, em Gondomar, tendo a partir de então os guarda-redes de ambas as equipas centrado as atenções, com um punhado de defesas que mantiveram o marcador até aos derradeiros minutos.

Foi já numa altura em que a Quinta dos Lombos atacava com cinco jogadores, prescindindo do guarda-redes, que Bruno Cintra confirmou o triunfo dos "encarnados", que somam agora quatro Taças da Liga, tantas quantas as do Sporting.