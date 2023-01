Anish Giri conquista 85.ª edição do Magistral de Wijk aan Zee

Anish Giri, dos Países Baixos, venceu o magistral de Wijk aan Zee, mantendo o troféu no país organizador. Foi uma vitória alcançada “in extremis” que reuniu um conjunto de factores favoráveis, para permitir que ultrapassasse, na 13ª e última jornada, o jovem uzbeque Nodirbek Abdusattorov, que tinha liderado a prova desde o seu início.

À partida para o último duelo, ao uzbeque de 18 anos bastava um empate para garantir, pelo menos, a partilha do primeiro lugar, mas tudo começou a correr mal, quando Giri venceu o romeno Richard Rapport, que cometeu um erro grosseiro numa posição equilibrada, que levou, poucos lances depois, à resignação.

Abdusattorov, que lutava perante o outro neerlandês presente na prova, Jorden Van Foreest, acusou a pressão e, ao tentar vencer a todo custo, foi lentamente degradando a sua posição, até ser impossível defender-se. Foi um final inglório para Abdusattorov, que assim perdeu a oportunidade de, no ano da sua estreia na prova, se tornar num dos mais jovens vencedores da longa história deste magistral.

Quanto a Magnus Carlsen, o triplo campeão do mundo, número um do ranking mundial, detentor do troféu e recordista de triunfos na prova, acabou por minorar os danos causados pelas duas derrotas consecutivas, perante Giri e Abdusattorov, terminando com 8 pontos, os mesmos do uzbeque, na terceira posição.

A quarta posição foi alcançada por Wesley So, com 7,5 pontos, seguido pelo seu compatriota, Fabiano Caruana, dos Estados Unidos, com sete pontos, partilhando o quinto posto com outro dos jovens presentes, o iraniano Maghsoodloo.