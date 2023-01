Mário Teixeira da Silva (1948-2023), o galerista que abria o futuro

Módulo-Centro Difusor de Arte. Este é o nome do espaço que o galerista e coleccionador de arte Mário Teixeira da Silva, que morreu no último domingo, fundou em Maio de 1975, no Porto. É eloquente e justo, este nome. O Módulo ou a Módulo — afinal falamos de uma galeria — divulgou, ao longo de 48 anos, os trabalhos de inúmeros artistas portugueses.