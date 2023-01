Nunca houve melhor altura para experimentar ovos à base de plantas

No final de 2022, algo de estranho aconteceu no mercado de ovos dos Estados Unidos: à unidade, os preços de consumo dos ovos à base de plantas desceram abaixo dos preços dos ovos de galinha. Embora o fenómeno seja provavelmente temporário, é inegável que pelo menos um canto do mercado de alimentos à base de plantas pode ser competitivo em termos de custos. E os consumidores parecem ter notado – as vendas de ovos à base de plantas aumentaram durante o mesmo período.

Os preços médios nos EUA dos ovos de galinha, a que os especialistas da indústria se referem como "ovos de casca", subiram 51% no ano passado, de acordo com a empresa de dados IRI, com um preço médio por unidade de 4,17 dólares (ou 3,85 euros). Uma unidade pode referir-se a uma caixa de seis, 12 ou 18 ovos. No mesmo período de 52 semanas, os preços por unidade para os ovos à base de plantas foram em média de 4,43$ (4,09€).

Mas, nas últimas 12 semanas do ano, as coisas mudaram. Os preços dos ovos de casca aumentaram 81% em comparação com o mesmo período em 2021, por um preço médio por unidade de 5,24$ (4,84 euros). Os preços dos ovos à base de plantas, entretanto, caíram um pouco – em média 4,42$ (4,08 euros).

"Investimos muito tempo e energia para melhorar os nossos produtos, expandindo a distribuição no retalho e no serviço alimentar e trabalhando para apresentar a ideia de que um ovo pode vir de uma planta a milhões de novas pessoas " Josh Tetrick, director executivo da Eat Just.

Isso tornou os ovos à base de plantas "quase um dólar mais baratos por unidade", diz John Crawford, vice-presidente do IRI para os clientes do sector leiteiro, que descreveu o aumento do preço dos ovos de galinha como "ridiculamente elevado". O número de ovos de casca vendidos por unidade diminuiu durante o quarto trimestre de 2022 em comparação com um ano antes, enquanto as vendas de ovos líquidos à base de plantas por unidade aumentaram.

Isso é uma boa notícia para os peritos ambientais. O sistema alimentar é responsável por cerca de um terço das emissões globais, graças, em grande parte, à terra que é necessária para criar e alimentar animais para carne e produtos lácteos, e requer uma tonelada de água.

Mas onde dois dos maiores actores no mundo alimentar baseado em plantas – Beyond Meat e Impossible Foods - têm lutado para ganhar quota de mercado contra a carne tradicional, o mercado dos ovos veganos está a ter mais sorte.

Muito disso tem a ver com o caos no resto do mundo dos ovos. O preço galopante dos ovos com casca é atribuível ao duplo golpe da inflação e a uma gripe aviária que está a afectar milhões de aves poedeiras, diz Crawford.

O fenómeno Just Egg

Por enquanto, o mercado de ovos de plantas permanece minúsculo – 30 milhões de dólares (quase 28 milhões de euros) nos EUA, onde os ovos veganos constituem cerca de 8,5% de todas as vendas de ovos líquidos, mas apenas 0,13% do total de vendas de ovos. Cerca de 99% das vendas na categoria de ovos líquidos à base de plantas são de uma única marca: Just Egg, fabricado pela empresa Eat Just, com sede na Califórnia.

"Investimos muito tempo e energia para melhorar os nossos produtos, expandindo a distribuição no retalho e no serviço alimentar e trabalhando para apresentar a ideia de que um ovo pode vir de uma planta a milhões de novas pessoas", diz Josh Tetrick, director executivo da Eat Just. "Tudo isto está a impulsionar o crescimento e está a ser amplificado neste momento.”

Eat Just usa feijão mungo como base para o Just Egg, que está disponível nos EUA desde 2019. O custo para o consumidor de uma embalagem de 354 mililitros de Just Egg, equivalente a cerca de oito ovos reais, aproximava-se dos 8 dólares, ou 7,40 euros, no final de 2019, mais de 1,5 vezes a etiqueta de preço no final de 2022.

A Eat Just diz que as vendas de produtos Just Egg em mercearias, lojas de alimentos naturais e grandes retalhistas cresceram 17% durante o período de 52 semanas que terminou a 3 de Dezembro de 2022.

Como o aumento do preço dos ovos de casca dá um impulso temporário às alternativas baseadas em plantas, a Eat Just está a aproveitar o momento. No domingo, a empresa publicou uma página inteira no New York Times que dizia: "As plantas não apanham a gripe".

A empresa também lança o seu produto como ovos sem colesterol, e ovos que são melhores para o ambiente. Eat Just estima ter poupado cerca de 41 mil milhões de litros de água e 65,296 quilómetros quadrados de uso da terra desde o seu lançamento, ao fazer ovos de plantas em vez de galinhas. Também estima evitar emissões de 52,3 milhões de quilos de dióxido de carbono equivalente, o que equivale a tirar mais de 11 mil carros da estrada durante um ano.