Cinema: 12 filmes com o clima na Terra num papel principal

Nunca há uma má altura para ver um filme focado no futuro do planeta. Com as nomeações dos Óscares a colocar o cinema na ordem do dia - e, por cá, destaca-se a primeira nomeação de um filme português - a vontade de recordar ou ver pela primeira vez bons filmes pode aumentar. Mas, para uma sugestão do Azul, o argumento tem de ter alguma coisa a ver com clima.

Desde clássicos de todos os tempos e filmes de acção a documentários sérios e ficção científica, poderá ficar surpreendido com o número de filmes que dão protagonismo às alterações climáticas. Aqui está uma lista de 12 a considerar, de preferência bem instalado num sofá com uma manta nestes dias mais frios.

- "David Attenborough: Uma Vida no Nosso Planeta" (2020)

Neste documentário de 2020, David Attenborough conta às audiências como a Terra mudou durante a sua vida. Nos seus mais de 90 anos no planeta, o radialista e biólogo britânico visitou muitas maravilhas naturais e testemunhou também a perda de vida selvagem em primeira mão. Este filme é bom para famílias, incluindo crianças pequenas, e garante bons temas para reflexão e conversa.

Foto David Attenborough Netflix/DR

- "Waterworld" (1995)

Um filme sobre o pior que pode acontecer se as calotas de gelo derreterem desconfortavelmente nos dias de hoje. A cena de abertura com Kevin Costner a destilar a sua própria urina para beber água pode fazer com que se sinta reprimido, mas hoje em dia é possível comprar cerveja feita a partir de esgotos reciclados. "Waterworld" está parece ficar cada vez mais actual com cada ano que passa: Parece que há sempre demasiado ou muito pouco do nosso recurso mais precioso.

- "Snowpiercer" (2013)

A geoengenharia falhou. A Terra entrou numa era glacial catastrófica. Os vestígios da raça humana circum-navegam o mundo num comboio em loop infinito, e a ordem é mantida por uma malévola Tilda Swinton. Dirigido por Oscar-bong Joon-ho ("Parasita", "Okja"), "Snowpiercer" é um thriller distópico onde o sistema de classes dita tudo, e o frio omnipresente é a menor das preocupações dos passageiros.

- "Perseguindo Corais" (2017)

Se nunca viu os recifes de coral ou se é fascinado por este lado da natureza, ou ambos, este é um filme obrigatório. Este filme vai de alguma forma fazer justiça a uma das maiores maravilhas do mundo. Mostra também como são as consequências das alterações climáticas com um detalhe chocante. Queremos desviar o olhar, mas não podemos.

Foto "Perseguindo Corais" DR

- "Interstellar" (2014)

Os habitantes da América ressequida e poeirenta da Interstellar podem não falar de alterações climáticas, mas os paralelos entre o seu mundo e o nosso são assustadores. No final do século XXI, um agricultor-cientista partiu numa missão desesperada para encontrar um novo lar para a humanidade depois do fracasso da agricultura da Terra. É visualmente impressionante, baseado em física teórica e com quase três horas de duração.

- As Aventuras de Zak e Crysta na Floresta Tropical (1992)

Antes de haver "Avatar", havia "FernGully" (título original em inglês do filme "As Aventuras de Zak e Crysta na Floresta Tropical") . Os madeireiros e uma entidade maléfica que se alimenta da poluição ameaçam uma floresta tropical australiana habitada por fadas. Uma fada, Crysta, faz amizade e encolhe acidentalmente um madeireiro chamado Zak que depois ajuda a liderar a luta contra as forças que tentam destruir a floresta tropical.

- À Beira do Fim (1973)

Antes dos primeiros relatórios climáticos da ONU (1990), antes dos EUA publicarem a sua primeira estimativa oficial de quão alta a temperatura da Terra poderia atingir (1979), o icónico actor americano (e mais tarde defensor dos direitos de armas) Charlton Heston estrelou em "Soylent Green" (título original do filme "À Beira do Fim"). Mais um thriller distópico que prevê um futuro de superpopulação, oceanos mortos e calor e humidade durante todo o ano, o que torna a água, a comida e o abrigo escassos. O ano em que a acção se passa? 2022.

Foto "À Beira do Fim" DR

- "Mononoke Hime" (1997)

O conflito entre comércio e natureza está no centro deste clássico animado de 1997. O director Hayao Miyazaki joga deliberadamente com as questões tradicionais do bem e do mal, do certo e do errado. A obra de arte é também espantosa. Aviso: tem alguns momentos violentos, que podem não ser adequados para alguns dos espectadores mais jovens.

- "Wall-E" (2008)

É impossível não nos apaixonarmos pelo adorável robô de recolha de lixo da Pixar com uma personalidade curiosa e um dom para a aventura. O filme está ambientado 700 anos no futuro e todos os humanos deixaram o planeta, agora um terreno baldio coberto de lixo. Wall-E é o último robô de pé, mas a sua vida solitária é abalada quando um robô elegante, em forma de ovo, chamado EVE aterra na Terra.

- "Bons Rapazes" (2016)

Temos quase a certeza que esta é a única vez que verá um conversor catalítico desempenhar um papel fulcral num filme. "The Nice Guys" (título original do filme "Bons Rapazes") é ostensivamente uma comédia de acção sobre a procura de uma rapariga desaparecida nos anos 70 em Los Angeles, mas na realidade não tem nenhum enredo sem poluição automóvel. Esperemos que um dia os tubos de escape deste filme pareçam tão arcaicos como as calças de poliéster de Ryan Gosling.

Foto "Bons Rapazes" DR

- "O Dia Depois de Amanhã" (2004)

Os filmes do fim do mundo têm um público fiel e este clássico moderno tem todos os ingredientes para os alegrar. Humanos a mexer com o clima, ondas gigantes, tempestades tremendas, grandes cenas de acção, uma matilha de lobos e Jake Gyllenhaal. Já o viu? Eu também, e provavelmente vou vê-lo novamente.

- "Alcarràs" (2022)

A vida de uma família de cultivadores de pêssegos é abalada quando o proprietário decide cortar as árvores, instalar painéis solares e mudar para a agricultura com energia limpa. Filmado em catalão e com actores não profissionais da região frutícola espanhola de Lérida, o vencedor do Urso de Ouro no Festival Internacional de Cinema de Berlim em 2022 é um retrato íntimo de um modo de vida rural que está a desaparecer, e do lado perturbador da transição de energia limpa.

