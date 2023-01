Herói de guerra ganha eleições e vai ser o “Presidente digno” dos checos

A segunda volta das eleições presidenciais na República Checa confirmou o favoritismo que as sondagens davam a Petr Pavel, um general na reserva que venceu com 57,8% dos votos, derrotando o antigo primeiro-ministro Andrej Babis, que ficou com 42,2%, quando estavam contabilizados quase 97% dos boletins, de acordo com Instituto de Estatísticas Checo.

O ex-general da NATO, pára-quedista de elite, herói de guerra, poliglota, que garantiu durante a campanha que queria pôr em “ordem” a República Checa e pretendia ser um “Presidente digno” de um país da União Europeia e da Aliança Atlântica, derrotou assim o magnata populista que fez desta eleição um “referendo” às suas políticas.

“Não posso ignorar o facto de as pessoas sentirem cada vez mais o caos, a desordem e a incerteza. Que o Estado, de alguma forma, deixou de funcionar”, afirmou Pavel durante a corrida eleitoral, citado pela Euronews. “Temos de mudar isto. Temos de agir dentro das regras, que serão válidas para todos da mesma forma.”

Contra o populismo divisionista do seu adversário político, o general na reserva terminou a campanha a defender o fim da polarização na sociedade, o apoio inequívoco à Ucrânia (Milos Zeman, o Presidente cessante, manteve vínculos estreitos com Moscovo e Babis chegou a referir que era o único que podia evitar uma guerra com a Rússia) e as vantagens da cooperação.

Na primeira volta das eleições, há duas semanas, Pavel tinha obtido 35,4%, ligeiramente à frente de Babis com 35%, ficando para trás a economista Danuse Nerudova, que obteve 13,9% dos votos.

No seu discurso de vitória, Pavel insistiu na ideia de unir a sociedade: “A minha presidência só terá sucesso se todos tivermos sucesso juntos”.

Embora o poder presidencial na República Checa seja reduzido, o chefe de Estado nomeia o governo, escolhe o governador do banco central e os juízes constitucionais e assegura o comando supremo das forças armadas.

Petr Pavel será o quarto Presidente da República desde que a Revolução de Veludo derrubou o regime comunista na Checoslováquia, em 1989.