Joana Marques sobre o humor: "Se eu achasse que era bullying não fazia"

Aos 37 anos, é hoje uma das figuras incontornáveis do humor em Portugal e autora do podcast mais ouvido de 2022. Fascinada com as pessoas, diz-se, antes de mais, “comentadora da realidade”. Não é à toa que Joana Marques está no pico da popularidade, ainda que se dedique ao humor há mais de 15 anos e já com um vasto currículo. Durante as manhãs está na Rádio Renascença, à quinta-feira assina uma crónica na revista Visão e, ao domingo, faz parte da equipa de Ricardo Araújo Pereira em Isto é gozar com quem trabalha, na SIC.

Entrevista completa: