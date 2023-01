O vale encantado de Ana Ros sabe aos Alpes no Inverno: a “bolha” do Hisa Franko

Ana Ros, a eslovena que em 2017 foi considerada a Melhor Chef Feminina do Mundo, decidiu chamar ao seu menu de 2022 Reincarnação. E quis fazê-lo em absoluta liberdade. É isso que escreve no topo da folha que nos entrega: “O menu à sua frente está cheio de perguntas. No entanto, eu muitas vezes não tenho as respostas. Porquê comer com as mãos? Porquê truta fria a meio do menu? Porquê injera e porquê tortilla no meio dos campos? Às vezes simplesmente não sei. Poderemos aprender a viver sem controlar cada momento das nossas vidas? Uma pequena bolha de liberdade.”