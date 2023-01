Sabalenka conquista na Austrália o primeiro torneio do Grand Slam

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, quinta do ranking mundial, conquistou neste sábado o seu primeiro torneio do Grand Slam, ao bater na final do Open da Austrália a cazaque Elena Rybakina (25.ª), em três sets.

Sabalenka, quinta cabeça de série em Melbourne, ainda esteve com um set de desvantagem, após ter perdido o seu primeiro parcial em todo o torneio, mas acabou por dar a volta e vencer por 4-6, 6-3 e 6-4, em 2h28m.

Esta foi a primeira final de um Grand Slam de Sabalenka, de 24 anos, enquanto Rybakina, de 23 anos e vencedora em Wimbledon no ano passado, disputou a sua terceira decisão.