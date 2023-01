Jogos com História: A “maldição” portista na Taça da Liga

Foi a 21 de Março de 2010. No Estádio do Algarve, FC Porto e Benfica entram em campo para decidirem a terceira edição da Taça da Liga. O Benfica vencera na época anterior, o FC Porto procurava o seu primeiro troféu – 12 anos depois, ainda não o conquistou. Pelo caminho, chegou a quatro finais e perdeu-as todas. Na primeira, em 2010, o Benfica triunfou por 3-0, com o primeiro golo da partida a ser apontado por Rúben Amorim, actual treinador do Sporting, o adversário dos portistas na final deste sábado.