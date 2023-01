David Okereke, o “Weah da Nigéria” volta a atacar

“Padrinho” de Nani no Veneza marcou ao Inter, adversário do FC Porto na Champions, “revisitando” monumento do liberiano.

David Okereke, que na época passada saltou para a ribalta, em Itália, após replicar o famoso golo de 1996 do liberiano George Weah (AC Milan), numa tremenda arrancada de 80 metros, está de volta em grande estilo.

Nascido em Lagos, o nigeriano, tricampeão belga (entre 2019 e 2022) pelo Club Brugge — próximo adversário do Benfica nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões — está de regresso a Itália, onde em 2015 (no Lavagnese e Spezia) iniciou a aventura futebolística na Europa, tendo, frente ao Inter de Milão (1-2), somado o sétimo golo da época (quinto no campeonato)... com novo golo de placa.

Ao serviço da Cremonese, último classificado da Série A, o avançado nascido um ano depois do referido monumento de George Weah — golo apontado a 8 de Setembro num AC Milan-Hellas Verona (4-1) —, inaugurou, ontem, o marcador frente ao Inter de Milão, adversário do FC Porto na Champions, ameaçando (ainda que só por breves instantes) atrasar ainda mais a formação de Simone Inzaghi na corrida pelo título. Isto, depois da derrota “nerazzurra” da última jornada com o Empoli — a tal vítima do famoso golo de Okereke na temporada passada.

Cedido pelo Club Brugge ao Venezia em 2021-22, este novo “Weah” da Nigéria saiu do banco de suplentes (aos 67 minutos) directamente para os destaques da jornada, tudo graças ao tal golo inspirado no raide de cem metros do actual presidente da República da Libéria, garantindo, um minuto depois de ter entrado em cena, vantagem de dois golos que resultou no triunfo por 2-1.

Aos 25 anos, David Okereke pode ainda juntar outro episódio curioso, com forte relação ao futebol português, já que recebeu de Nani, na estreia pelo Veneza do actual extremo do Melbourne Victory (também um minuto depois de o internacional luso ter sido chamado a jogo), o passe para o golo que evitou a derrota com o mesmíssimo Empoli, em jogo da segunda volta.

Salvaguardadas as devidas diferenças — já que Weah arrancou de forma imparável da área milanesa (num canto do Verona) para vencer todos os obstáculos e marcar um golo (o terceiro, aos 86 minutos) a todos os títulos notável —, Okereke assinou um momento espantoso, partindo sensivelmente a meio do meio-campo defensivo do Veneza para ultrapassar três defesas e bater o guarda-redes do Empoli com um remate de pé esquerdo.

Ontem, em Cremona, aos 11 minutos, a passe de Meité, Okereke voltou a brilhar com um disparo fulminante (de pé direito), ainda que insuficiente para evitar a resposta letal (“bis” de Lautaro Martínez, aos 21’ e 65’) e consequente derrota e ascensão provisória do Inter de Milão à vice-liderança do campeonato, com 40 pontos, menos dez e com mais um jogo do que o Nápoles.

Bayern desce à Terra

Indiferente às incidências da Liga italiana, o Bayern Munique confirmou, na recepção ao Eintracht Frankfurt do português Aurélio Buta (titular), o momento de menor confiança na Bundesliga, onde cedeu o terceiro empate (1-1) consecutivo (segundo em casa), desbaratando uma posição confortável na liderança. O comando da prova está agora preso por apenas um ponto, a vantagem que detém sobre o Union Berlin, de Diogo Leite, com o RB Leipzig, de André Silva, também à espreita.

Os decacampeões germânicos até estiveram em vantagem, graças ao golo de Leroy Sané (34’), mas o francês Randal Kolo Muani (69’) igualou, tornando o ambiente da Allianz Arena quase tão pesado como na ronda anterior, na recepção ao Colónia, em que Kimmich evitou a derrota aos 90 minutos.

Igualmente com a liderança a ser questionada pela concorrência, o PSG, que hoje encerra a 20.ª jornada da Liga francesa, viu o Lens empatar (1-1) com o Troyes e falhar o assalto ao comando. Os parisienses poderão, agora, aproveitar para respirar um pouco melhor caso ultrapassem a oposição do Stade Reims, no Parque dos Príncipes. Até porque o Marselha também cedeu terreno (1-1) na recepção ao Mónaco.

A ganhar terreno, apesar das dificuldades sentidas em Girona, onde venceu por 0-1, o Barcelona ampliou para seis pontos a vantagem na liderança sobre o Real Madrid, que tem menos um jogo. Chamado aos 26 minutos para render Dembelé (lesionado), Pedri resolveu (61’) na 100.ª partida pelos “blaugrana”. Destaque para o triunfo (3-0) do Sevilha na recepção ao Elche, último classificado, a mais de 11 pontos dos lugares de salvação. O Sevilha afastou-se um pouco mais da zona vermelha.

Com a Premier League a ceder o palco à Taça de Inglaterra, Leicester, Leeds, Bristol, Manchester United, Southampton e Tottenham garantiram o acesso aos oitavos-de-final. O Fulham foi surpreendido (1-1) pelo Sunderland e terá novo jogo para desempatar.

Casemiro bisou no triunfo (3-1) dos "red devils" sobre o Reading, com Bruno Fernandes a assistir Fred no último golo do United, antes de Amadou Salif fazer o golo de honra da equipa liderada por Paul Ince. Também Son Heung-Min bisou no 0-3 dos "spurs" ante o Preston North End, do segundo escalão inglês.