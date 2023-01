Conceição ganhou mais vezes, mas Amorim ganhou-lhe uma final

Há uma diferença de dez anos e dois meses entre Sérgio Conceição e Rúben Amorim. Não é o suficiente para dizer que são de gerações diferentes, mas os agora treinadores de FC Porto e Sporting, ambos internacionais com carreiras longas, nunca se defrontaram em campo. Quando um jovem Amorim fazia os primeiros minutos no Belenenses 2003, um veterano Conceição despedia-se pela segunda vez do FC Porto rumo ao futebol belga. Como treinadores, temos tido direito a três ou quatro confrontos por época e tem sido uma rivalidade equilibrada: Conceição ganhou mais vezes, mas Amorim ganhou uma final.