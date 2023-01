Norma-travão aplicada à vinculação ao quadro de professores vai ter novo regime

Regras que permitirão vincular este ano 10.500 professores passam a ser as da norma-travão, confirmou o ministério. Próxima ronda negocial com todos os sindicatos está marcada para 2 de Fevereiro.

Os critérios para a vinculação de 10.500 professores este ano vão passar a ser as novas regras da chamada norma-travão, confirmou o Ministério da Educação (ME) na “reunião técnica” desta quinta-feira com os sindicatos de professores.